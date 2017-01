Slack sur le point de dévoiler sa version "Entreprise"

Selon Business Insider, l'éditeur américain prévoit d'introduire en début de semaine prochaine la déclinaison de son offre taillée pour les grandes entreprises. Une offre annoncée depuis plus d'un an.

Dès mi-2015, Slack avait annoncé son intention de lancer une déclinaison de son outil de team messaging taillée pour les grandes entreprises. Selon nos confrères de Business Insider, l'éditeur de San Francisco prévoit d'introduire cette offre à l'occasion d'un événement qui se tiendra mardi 31 janvier prochain à San Francisco.

La nouvelle offre de Slack doit permettre d'unifier de multiples équipes via un annuaire unique, de suivre leur activité (via une console Analytics), et de leur appliquer une politique de sécurité coordonnée. D'après Business Insider, elle intégrera, aussi, une nouvelle API permettant une intégration plus fine avec les applications tierces d'entreprise.