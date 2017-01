Transformation digitale : les projets prioritaires des DSI à horizon 2020

Big Data, espace de travail, IoT... L'observatoire ROOMn 2017 fait le point sur les priorités des entreprises françaises en termes de projets digitaux. L'étude est publiée en amont de l'événement éponyme qui se tiendra en mars.

Quels sont les projets prioritaires des entreprises françaises dans le digital à horizon 2020 ? C'est là l'une des principales questions posées par DG Consultants à l'occasion de son observatoire 2017 de la transformation digitale.

Face à cette interrogation, les chantiers centrés sur l'expérience utilisateur et les espaces de travail digital sont les plus souvent évoqués par les décideurs IT consultés. Chacun de ces domaines figure dans la feuille de route à quatre ans de 79% d'entre-eux. Arrivent ensuite les projets liés au Big Data / smart data (70%) et à l'Internet des objets (63%).

Des priorités qui différent dans les grandes organisations

Au sein des grandes organisations, force est de constater que les priorités sont un peu différentes. "83% des entreprises de plus de 1000 salariés prévoient de déployer un espace de travail digital, et 82% un projet autour de l'expérience utilisateur", précise sur ce point DG Consultants.

L'étude est publiée en amont de ROOMn, évènement annuel centré sur la mobilité organisé par DG Consultants - et dont la cinquième édition se tiendra du 7 au 9 mars prochain à Monaco.

© Roomn

Méthodologie : l'étude publiée par DG Consultants a été réalisée par GoudLink x MRCC auprès de 160 décideurs impliqués dans des projets de transformation digitale, entre le 20 décembre 2016 et le 10 janvier 2017