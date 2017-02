Zapier vs IFTTT : ces outils pour se simplifier la vie numérique au bureau

Ces outils d'automatisation des tâches permettent d'alléger la charge de travail quotidienne. Ils proposent des API prêtes à l'emploi et faciles à mettre en œuvre.

Imaginons un comptable qui veut archiver toutes les factures sur un service en ligne. Si son application SaaS de facturation, ou de comptabilité, ne prévoit pas de passerelle avec sa plateforme de stockage en ligne, il devra alors réaliser les transferts manuellement. C'est une perte de temps et de productivité pour une opération somme toute assez banale. C'est non seulement chronophage mais aussi lassant car répétitif. Imaginons que notre comptable dispose d'outils qui automatisent cette opération, et bien d'autres aussi répétitives. C'est ce que proposent les logiciels d'automatisation en ligne comme Zapier et IFTTT. Ces services proposent des API en libre-service, ou via des abonnements payants en ce qui concerne Zapier. Ils mettent à la portée du plus grand nombre des fonctions de gestion de flux, restées pendant longtemps l'apanage des grandes entreprises.

Il existe de nombreux outils d'automatisation en mode SaaS, mais Zapier et IFTTT se sont taillé la part du lion sur ce marché. Tous deux proposent des API destinées à la fois aux particuliers et aux entreprises, de la start-up aux grands comptes. Ils peuvent également servir à gérer des flux au sein d'une équipe afin de coordonner le travail et automatiser les processus.

Comment ça fonctionne ?

Ces services d'automatisation se caractérisent par un large éventail d'applications compatibles et une simplicité d'utilisation qui les rend accessibles à tous. Pas besoin de maîtriser la programmation pour mettre en œuvre les API qu'ils proposent. Leur fonctionnement repose sur des actions déclenchées par des triggers. Des tâches qui se présentent sous la forme de fonctions conditionnelles, bien connues des développeurs : if/then ou si/alors. If/then a d'ailleurs donné son nom à IFTTT, qui est l'acronyme de If This Then That. Si une condition est remplie, alors telle action doit être déclenchée.

Zapier propose des API pour un large éventail d'applications professionnelles, comme ici pour intégrer Gmail avec l’outil de gestion de projet Trello. © Capture JDN

En ce qui concerne Zapier, il suffit de choisir deux applications. La première agissant en tant que déclencheur et la seconde comme réceptacle de l'action déclenchée. Il faut ensuite choisir la condition qui déclenchera la tâche, puis la tâche à proprement parler. Zapier propose d'utiliser un certain nombre de variables et de filtres afin de mieux définir les conditions d'exécution des tâches. En reprenant l'exemple cité en introduction, notre comptable pourra par exemple choisir Gmail ou Outlook 365 comme application de départ et Dropbox ou Google Drive comme application d'arrivée. Il devra d'abord choisir une condition de déclenchement, du type "si un mail avec une facture en pièce jointe arrive", puis la tâche à proprement parler, qui pourra être : "alors, copier la pièce jointe dans Dropbox". Une fois ces deux éléments définis, il ne lui reste plus qu'à faire un test et à valider la tâche ainsi créée.

Concernant IFTTT, la procédure est beaucoup plus simple : il suffit simplement de choisir l'API correspondant à ses besoins puis de l'activer.

Intégration d'applications : IFTTT plus limité que Zapier

Zapier et IFTTT fonctionnent exclusivement avec des applications en mode SaaS. Et bien que ces deux services soient comparables dans leur fonctionnement, ils ont des positionnements légèrement différents. Zapier vise avant tout les entreprises. Il propose des API pour un large éventail d'applications professionnelles (voir tableau ci-dessous). En plus des applications professionnelles supportées, certes moins nombreuses, IFTTT supporte beaucoup plus d'applications de loisirs, sur le terrain de la musique ou de la photo par exemple. Dans cette logique, il propose d'ailleurs d'automatiser, aussi, des fonctions de la vie quotidienne, comme la gestion de certains appareils domotiques ou l'envoi de notifications si la météo prévoit un temps pluvieux pour le lendemain. Il existe toutefois une zone de recouvrement applicative entre les deux services, principalement dans les domaines professionnels comme le CRM, l'ERP ou la gestion de contacts.

A la différence de Zapier, IFTTT est, aussi, disponible sous forme d'apps pour Android et iOS

Signalons une autre différence entre les deux services : alors que Zapier fonctionne exclusivement en mode SaaS, IFTTT est, lui, disponible également sous forme d'apps pour Android et iOS, téléchargeables gratuitement sur les sites Google Play et iTunes.

Enfin, on notera une autre différence, de taille : IFTTT est gratuit tandis que Zapier ne propose la gratuité que sur une version d'essai de 15 jours. Au-delà de cette période, il faut passer à une des formules d'abonnement payantes. Les tarifs évoluent en fonction du nombre de tâches, appelées Zaps, utilisées simultanément (voir tableau ci-dessous). La version gratuite est limitée en termes de nombre de tâches simultanées et d'applications compatibles. Par exemple, les applications professionnelles, dites Premium, telles que Salesforce, ne sont pas accessibles.

Tarifs de Zapier Gratuit Basic Business Business Plus Infrastructure Prix mensuel n.a. 20$ 50$ 125$ 250$ Nombre de tâches simmultanées 5 20 50 125 250 Nombre d'étapes par tâche 2 étapes maximum illimité illimité illimité illimité Accès aux applications Premium non oui oui oui oui Autoreplay* non non oui oui oui Fréquence d'exécution des tâches 15 min 15 min 5 min 5 min 5 min Assistance En ligne En ligne En ligne Téléphonique Téléphonique

* Relance automatique d'une tâche si elle a échoué une première fois

Positionnements et concepts différentiants

IFTTT repose sur un concept plus participatif que Zapier. Il s'intègre avec certaines applications en ligne, appelées Services. Mais la liste de ces applications n'est pas aussi exhaustive que celle de Zapier. Pour enrichir sa liste d'applications compatibles, le site s'appuie sur les automatisations développées par les utilisateurs et appelées Applets. Par exemple, Google Docs est supporté via quelques Applets qui automatisent des tâches avec Google Sheets, Google Calendar et Google Contacts. Les autres applications de la suite ne sont pas prises en charge.

IFTTT est globalement plus limité en termes d'intégration que Zapier

Autre différence avec les API de Zapier, les Applets d'IFTTT restent assez limitées en termes fonctionnels. Il n'est pas possible de les personnaliser, il faut les utiliser telles qu'elles. IFTTT reposant exclusivement sur les Applets développées par ses utilisateurs, IFTTT est globalement plus limité en termes d'intégration que Zapier. Tous testés et approuvés, certaines Applets sont développées par les éditeurs des applications tierces. Par exemple, Microsoft a développé deux Applets reliant des applications Office 365 à Slack et Trello.

Le concept de Zapier repose sur le même principe des tâches prédéterminées, mais, à la différence d'IFTTT, il propose en plus quelques options afin de personnaliser les tâches. Comme son concurrent, il permet aux développeurs de proposer leurs créations afin d'enrichir son catalogue d'applications.

Le meilleur moyen de choisir entre IFTTT et Zapier est de vérifier que les applications que vous utilisez sont bien prises en charge. Dans le cas où vos applications sont supportées par les deux services, c'est ensuite au niveau de la richesse des API proposées que la différence peut se faire.

Comparatif Zapier vs IFTTT : principales caractéristiques Zapier IFTTT Applications supportées 750 environ 300 environ Plateformes Web Android, iOS, Web Tableau de bord oui oui