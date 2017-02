Hootsuite, l'outil star de gestion des médias sociaux à la loupe

Hootsuite vous propose de gérer votre présence et vos campagnes sur les réseaux sociaux en toute simplicité. La plateforme revendique 10 millions d'utilisateurs dans le monde, avec une présence dans 175 pays.

Hootsuite est une plateforme de gestion des médias sociaux qui s'est taillé de solides parts de marché depuis sa création en 2008. Destinées aux services marketing, aux social media managers et aux community managers, les suites de gestion des médias sociaux sont dessinées pour optimiser la reconnaissance des marques, augmenter le trafic entrant et le SEO, et plus globalement participer à la conversion clients. La gestion de l'image de marque d'une entreprise, ou corporate branding, sur les réseaux sociaux étant devenue une démarche structurée, ces plateformes permettent d'automatiser, autant que faire se peut, cette activité. Elles contribuent à minimiser le temps passé à gérer les différents comptes de médias sociaux de l'entreprise, à les contrôler et à en organiser les flux, de validation par exemple, au sein des équipes.

Le suivi de 35 réseaux sociaux

D'origine canadienne, Hootsuite compte 10 millions d'utilisateurs dans le monde, avec une présence dans 175 pays. L'entreprise enregistre un flux de trésorerie positif depuis le troisième trimestre 2016. Elle a récemment annoncé le rachat d'AdEspresso, une plateforme SaaS conçue pour optimiser la diffusion de publicités sur Facebook et Instagram. Présente en Allemagne, en France et au Royaume-Unis, Hootsuite compte quelques entreprises emblématiques parmi ses clients français comme Orange, Monster, Total ou EDF.

Hootsuite revendique 10 millions d'utilisateurs à travers le monde. Ci-dessus le tableau de bord de la solution. © Capture JDN

Orange, Monster, Total ou EDF parmi les clients de Hootsuite

"La France a toujours été un marché important pour Hootsuite. Nous avions été parmi les premiers acteurs mondiaux à nouer des liens avec l'écosystème local, que ce soit avec des réseaux sociaux comme Viadeo ou Dailymotion ou des start-up françaises dans le cadre de partenariats technologiques", souligne Johan Benoualid, directeur régional des ventes de Hootsuite en France et Europe du Sud.

Dans le paysage, très concurrentiel, des suites de gestion des médias sociaux, Hootsuite a pris la place enviée de plateforme la plus utilisée dans le monde. Ce n'est pas un hasard, car elle offre une palette d'outils qui couvrent tous les besoins en matière de communication sociale (voir tableau des modules ci-dessous). Hootsuite peut gérer jusqu'à 35 réseaux sociaux, et propose d'intégrer les comptes des médias sociaux d'une entreprise dans une interface unique de gestion.

Principaux modules d'Hootsuite Modules Fonctions Engagement Gestion de la visibilité sur les réseaux sociaux et de l'engagement des internautes vis-à-vis de la marque ou de l'entreprise Publication Planification, automatisation et gestion des publications. Recherche et gestion de contenus publiés. Analyse Mesure de l'impact et suivi des performances relatives aux publications. Tableaux de bord d'indicateurs d'activité et graphiques. Insight Ecoute des réseaux sociaux et extraction de publications en fonction de thèmes prédéfinis. Campaigns Création de concours et de campagnes Amplify Mobilisation des employés ambassadeurs afin qu'ils partagent des contenus avec leurs contacts et abonnés. Plateforme Gestion des flux de travail et de la conformité réglementaire des publications via des circuits d'approbation. Intégration avec Nexgate, Social Safeguard et Global Relay. API de connexion avec les applications métier. Extensions Extensions pour l'intégration avec des applications tierces comme Jira, Dropbox, OneDrive, AdEspresso…

Un coût de base qui peut vite grimper

Le modèle d'abonnement de Hootsuite est assez avantageux si l'on s'en tient au prix de base. Malheureusement, des frais supplémentaires peuvent facilement plomber la facture. La génération de rapport ou l'utilisation du réducteur de liens (URL shortener) maison engendrent des coûts qui peuvent s'avérer prohibitifs par rapport au tarif des forfaits. Ce ne sont pas des coûts cachés à proprement parler, mais il est préférable de bien évaluer les besoins dès le départ en intégrant ces dépenses supplémentaires au coût de l'abonnement.

Les forfaits de base (1 et 3 utilisateurs) peuvent être payés mensuellement ou annuellement, tout comme les services complémentaires. Dans le cas d'un paiement annuel, Hootsuite propose des réductions allant jusqu'à 33%. Par exemple 9,99 € au lieu de 14,99 € pour le forfait Professional (1 utilisateur). Pour le forfait Business (de 4 à 10 utilisateurs), les paiements s'effectuent par utilisateur sur la base d'une facturation annuelle et sans réduction. Le forfait Entreprise (nombre d'utilisateurs personnalisé) est à négocier avec les commerciaux de Hootsuite.

Hootsuite permet d'agréger tous les rapports de suivi de la présence d’une entreprise sur les réseaux sociaux. © Capture JDN

Hootsuite propose une panoplie d'applications SaaS permettant l'administration, le monitoring et l'analyse de présence sur les médias sociaux. Des versions mobiles de la solution pour iOS et Android sont également disponibles. Celles-ci reprennent certaines fonctions de Hootsuite et permettent en plus de publier des contenus, y compris des vidéos prises à la volée par exemple.

À chacun son module

Qui dit suite dit plusieurs modules aux fonctions complémentaires. Dans le cas de Hootsuite, ces modules peuvent être répartis au sein d'une équipe en fonction des tâches et des responsabilités. Le chef de service, ou la direction d'un pôle dans une agence, disposera du module Plateforme. Il permet une gestion des flux et circuits d'approbation des publications via un contrôle des accès par niveaux. Il propose en outre une fonction de gestion de la conformité aux normes réglementaires (FINRA et HIPPA) et aux politiques d'entreprise.

Des tableaux de bord pour mesurer le ROI des médias sociaux

Pour faciliter le travail et accélérer les process, Hootsuite fournit aussi une bibliothèque de contenus et de ressources pré-approuvés et conformes aux règlementations. Les autres modules proposent des fonctions dévolues aux tâches quotidiennes de gestion des publications, d'analyse et d'écoute. Le tout est centralisé dans un tableau de bord qui permet de visualiser les différents paramètres ainsi que le suivi au quotidien.

Des rapports qui s'avèrent coûteux

En fonction des tâches, plusieurs autres modules sont proposés. Ils offrent la possibilité de parcourir les publications afin d'extraire des informations. Il peut s'agir de détecter les influenceurs pour en faire des ambassadeurs ou de suivre ce qui se dit dans son domaine d'activité. Il suffit de se connecter à un tableau de bord pour effectuer les tâches de planification et de publier simultanément sur plusieurs médias sociaux. Hootsuite offre également des fonctions de mesure et de suivi de l'impact des publications, ceci sur tous les comptes de l'entreprise.

Des tableaux de bord et graphiques permettent de mesurer le ROI des médias sociaux, de déceler des tendances ou simplement de suivre les performances de ses campagnes. La génération de rapports s'effectue à intervalles prédéfinis, ceux-ci peuvent être personnalisés en fonction des modules sélectionnés. L'avantage ? Pouvoir compiler des données issues de plusieurs sources (Twitter, Google Analytics, Facebook Insights). Cependant, et c'est un des inconvénients de l'utilisation de Hootsuite, il faut disposer de points pour générer des rapports. Vous obtenez des points de base renouvelés chaque mois lors de l'abonnement. Mais ceux qui veulent générer des rapports fréquents, devront acquérir des points supplémentaires en cours de mois. Pour eux, le coût annuel risque de grimper rapidement. C'est un des éléments qu'il faut prendre en compte en fonction de vos besoins et avant de vous abonner.