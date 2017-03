Un enfant sur trois entre 7 et 12 ans est équipé d'une tablette

Une enquête conduite auprès de 4 700 jeunes de moins de 20 ans révèle des taux d'équipements très élevés pour certains écrans.

20% des jeunes entre 7 et 12 ans possèdent déjà un ordinateur personnel. 36% des 7 à 12 ans ont déjà une tablette, et 22% un smartphone. C'est ce que révèle une enquête menée auprès de 4 700 jeunes de moins de 20 ans en France par Ipsos fin 2016, et mise en forme par notre partenaire Statista dans l'infographie ci-dessous.

Sur la tranche d'âge au-dessus, entre 13 et 19 ans, ils ont moins fréquemment une tablette personnelle (34%), mais sont plus souvent équipés d'un ordinateur (68%) et d'un smartphone (81%).

