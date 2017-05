Le salaire des data scientists en graphiques

Spécialiste du recrutement dans l'informatique, notre partenaire Hired a des informations précises sur l'évolution de l'attractivité et de la rémunération des data scientists.

Combien gagnent aujourd'hui les data-scientists en France ? Comment leur rémunération a-t-elle évolué en un an ? Plateforme mettant en relation start-up et entreprises IT avec des professionnels en quête d'un nouveau poste, Hired collecte des données permettant de répondre à ces questions.

Voici l'évolution des salaires pour ce profil, selon le niveau d'expérience. Les montants, exprimés en bruts, n'incluent pas les primes, et concernent l'Ile-de-France, sauf indications contraires.

© Données Hired

Pour pouvoir donner des éléments de comparaison, Hired s'est également penché sur la rémunération des data scientists dans d'autres lieux. Dans le graphique ci-dessous, les salaires des data scientists à Paris (ou en Ile-de-France) sont comparés avec ceux observés à Londres et aux Etats-Unis.

© Données Hired

Hired a aussi pu compter le nombre d'entretiens de recrutement que les data scientist obtiennent en moyenne en 5 jours. Cela donne évidemment une idée de l'attractivité de ce profil.

© Données Hired

Hired est une start-up créée en 2012 à San Francisco. Plus de 5 000 clients finaux utilisent aujourd'hui sa plateforme pour leur recrutement, majoritairement sur des métiers technologiques (développeur, data scientist, designer, product manager, etc.). Une embauche est réalisée dans le monde via la plateforme toutes les 30 minutes.

