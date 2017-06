Raccourcis clavier Windows : voici les plus utiles

Faire une recherche ou une capture d'écran, renommer un dossier, ou en créer un nouveau : découvrez quelles touches utiliser dans cette liste des raccourcis clavier Windows 7 et Windows 10.

Il existe de nombreux raccourcis clavier qui permettent de gagner en productivité sur Windows. L'une des touches les plus utilisées pour réaliser ces raccourcis est la "touche Windows", qui affiche le célèbre logo du système de Microsoft, et qui peut être désignée par le symbole ⌘ (ou par "Win ⌘"). La touche Ctrl (pour "Control"), ainsi que la touche Alt et la touche Maj (souvent représentée par une flèche pointant vers le haut sur les claviers), sont aussi souvent utilisées.

Raccourcis clavier pour Windows 7 et Windows 10

Les deux systèmes populaires de Microsoft, Windows 7 et Windows 10, peuvent utiliser les mêmes raccourcis. Un copié-collé se fait de la même manière sur les deux systèmes (avec les combinaisons Ctrl + C, puis Ctrl + V). Autre exemple, parmi tant d'autres : Ctrl + Maj + N permet de créer un dossier sur le bureau ou dans l'explorateur de fichiers sur Windows 7 comme sur Windows 10.

Il existe des combinaisons aux effets voisins. Alt + F4 va ainsi fermer la fenêtre ou l'application active. Win ⌘ + Flèche Bas, puis encore Flèche Bas va de son côté réduire la fenêtre en cours d'utilisation en deux temps. Plus rapide, Win ⌘ + M va réduire toutes les fenêtres.

Raccourcis clavier Windows pour Windows 10 et Windows 7 Fonction Raccourci Faire une capture d'écran Impr écran (ou Impécr) pour Windows 7 / Win ⌘ + ImpEcr pour Windows 10 Renommer l'élément sélectionné F2 Rechercher un fichier ou un dossier F3 Agrandir ou réduire la fenêtre active F11 Fermer la fenêtre ou l'application active (ou quitte le programme actif) ALT + F4 (ou Ctrl + W) Créer un dossier (sur le Bureau ou dans l'explorateur de fichiers) Ctrl + Maj + N Faire une rotation d'écran (l'inverser, ou le faire pivoter) dans certaines apps Ctrl + flèche (bas, haut…) ou Ctrl + Alt + flèche ou Ctrl + AltGr+ flèche Tout sélectionner dans un document ou une fenêtre Ctrl + A Annuler la dernière action Ctrl + Z Restaurer l'action annulée Ctrl + Y Copier l'élément sélectionné Ctrl + C Coller l'élément sélectionné Ctrl + V Ouvrir le menu Démarrer Win ⌘ ou Ctrl + Échap Ouvre le gestionnaire des tâches Ctrl + Maj + Echap Parcourir les éléments dans l'ordre dans lequel ils ont été ouverts Alt + Échap Passer d'une fenêtre/application ouverte à une autre Alt + Tab Passer en plein écran (dans certaines apps, ou des jeux) Alt + Entrée Faire apparaître le panneau de configuration Win ⌘ + R, puis tapez control panel (ou juste control), puis ok/entrée Permet d'afficher la fenêtre à gauche, à droite, la minimiser ou mettre en plein écran Win ⌘ + Flèches gauche, droite... Afficher et masquer le bureau Win ⌘ + D Ouvrir l'ordinateur ou l'explorateur de fichier Win ⌘ + E Verrouille le PC et permet de changer d'utilisateur Win ⌘ + L Étend ou duplique l'écran Win ⌘ + P Réduire toutes les fenêtres Win ⌘ + M Parcourir les programmes sur la barre des tâches Win ⌘ + T Afficher la boîte de dialogue Propriétés système Win ⌘ + Pause Restaurer les fenêtres réduites sur le bureau Win ⌘ + Maj + M Agrandir la fenêtre sur le côté gauche de l'écran. Win ⌘ + Flèche Gauche Agrandir la fenêtre sur le côté droit de l'écran. Win ⌘ + Flèche Droite Agrandir la fenêtre en haut et en bas de l'écran. Win ⌘ + Maj + Flèche haut Réduire la fenêtre Win ⌘ + Flèche Bas, puis encore Flèche Bas Ouvrir la boîte de dialogue Exécuter Win ⌘ + R Faire apparaître le panneau de configuration Win ⌘ + R puis "Control" dans le champs de texte, puis ok/entrée Faire apparaître l'invite de commande Win ⌘ + R puis "cmd" dans le champs de texte, puis ok/entrée Effectuer un zoom avant ou arrière à l'aide de la Loupe Win ⌘+ plus (+) ou moins (-) Ouvrir un programme ou ouvrir rapidement une autre instance d'un programme Maj + clic sur un bouton de barre des tâches Ouvrir un programme en tant qu'administrateur Ctrl + Maj + clic sur un bouton de barre des tâches Supprimer l'élément sélectionné et le déplacer vers la Corbeille Suppr (ou Ctrl + D) Supprimer l'élément sélectionné sans le déplacer d'abord vers la Corbeille Maj + Suppr

Il y a aussi des raccourcis pour écrire certaines lettres (comme "É", l'"é" majuscule) qui fonctionnent avec tous les systèmes Windows.

Raccourcis pour écrire certaines lettres avec Windows Ecrire "œ" ou un "e" dans l'"o" Alt + 0156 Ecrire "É" (é majuscule) Alt + 144 Ecrire "Ç" (c cédille majuscule) Alt + 128

Certains raccourcis sont propres à Windows 10 notamment parce qu'ils utilisent des fonctions qui n'existent pas sur Windows 7. Les bureaux virtuels ont par exemple été introduits avec Windows 10, comme les raccourcis permettant de changer de bureau virtuel (Win ⌘+ Ctrl + Flèche droite ou gauche ou Win ⌘ + Ctrl + D).

Raccourcis clavier pour Windows 10 Fonction Raccourci Ouvrir les paramètres des raccourcis clavier Win ⌘ + I Changer de bureau (créer un nouveau bureau virtuel et l'utiliser) Win ⌘ + Ctrl + D Changer de bureau (passer d'un bureau virtuel à un autre sans passer par la vue multitâche) Win ⌘+ Ctrl + Flèche droite ou gauche Ferme le bureau virtuel en cours d'utilisation sans demander de confirmation Win ⌘ + Ctrl + F4 Ouvrir Cortana en mode d'écoute Win ⌘ + C Verrouiller l'orientation de l'appareil Win ⌘ + O

Créer des raccourcis avec Windows

Il est possible de créer un raccourci pour un logiciel en faisant un clic droit sur son icône, puis en l'envoyant vers le bureau, ce qui va créer un raccourci. De quoi se faire son propre raccourci vers la calculatrice par exemple. Il est aussi possible de créer un raccourci en commençant par faire un clic droit sur le bureau, puis allant sur "Nouveau raccourci". Cela permet par exemple de créer un raccourci qui va mettre en veille un ordinateur Windows 7 : un fois "nouveau raccourci" cliqué, il faut coller ceci : rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0. Ce raccourci pourra ensuite être nommé "mettre en veille". Pour créer un raccourci pour arrêter ou redémarrer le système Windows 10, il faut écrire dans le même champ : %windir%\System32\shutdown.exe /s /t 0.

Raccourcis qui disparaissent ou qui ne fonctionnent plus

Attention, avec Windows 7, des raccourcis créés sur le Bureau peuvent disparaître. "Lorsque plus de quatre raccourcis sont rompus sur le Bureau, le programme de résolution des problèmes de maintenance système supprime automatiquement tous les raccourcis rompus du Bureau", explique Microsoft. Pour l'éditeur "un raccourci rompu est un raccourci vers un fichier, dossier ou lecteur qui peut ne pas toujours être disponible". Il est également possible que certains raccourcis ne fonctionnent plus sur Windows 7. Microsoft propose un correctif pour ce problème.

