Accélérer votre stratégie Cloud grâce aux partenaires

Il y a plus de quinze ans, on m'a expliqué que je ne devais m’associer qu’avec de grandes entreprises établies et qui ont l’expérience des déploiements à grande échelle. Désormais, de nombreuses grandes sociétés du Fortune 500 s’associent à de toutes jeunes entreprises.

« Tu peux faire ce que je ne peux pas faire. Je peux faire ce que tu ne peux pas faire. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. » - Mère Teresa. Chaque organisation appréhende différemment le fait de mettre en place des partenariats technologiques. Certains préfèrent développer leur propre technologie; d'autres sous-traitent tout ou partie du développement, de la maintenance ou des tâches récurrentes de leur technologie à un ou plusieurs partenaires.

Pourtant, vous travaillez très certainement déjà en partenariat avec plusieurs fournisseurs de matériel informatique, d’outils ou de Cloud pour développer des produits et services pour vos clients internes et externes.

Au cours des dernières années, j'ai rencontré un grand nombre de dirigeants qui ont amorcé l’évolution de la stratégie technologique de leur organisation. Beaucoup ont changé d’avis sur les partenariats quand ils ont compris comment le Cloud pouvait les aider à transformer leur entreprise. Je souhaitais donc vous faire part de mes principales observations sur la façon dont l'écosystème technologique évolue avec le Cloud.

Donner un sens à la croissance rapide des écosystèmes

Je suis toujours impressionné par la vitesse à laquelle se développe l'écosystème autour du Cloud. Il peut sembler difficile de trouver le bon partenaire dans cet écosystème en croissance permanente, pour autant mettre en concurrence plusieurs fournisseurs peut vous être favorable. En effet, il faut choisir un fournisseur de cloud qui vous offre un fort réseau de partenaires ainsi qu’une Marketplace proposant de nombreux logiciels afin de découvrir et de déployer des solutions parmi un large éventail de fournisseurs et de catégories en quelques secondes.

C'est encourageant de voir à quel point les grandes organisations sont ouvertes à l'idée de travailler en partenariat avec d'autres organisations de moindre envergure. Bien qu'elles soient plus petites, moins établies et moins prospères, elles développent pourtant des outils, des services professionnels et des services gérés qui répondent aux attentes des entreprises. Désormais, de nombreuses grandes sociétés du Fortune 500 s'associent à de toutes jeunes entreprises pour travailler sur des enjeux cruciaux. Dans certains cas, cela les aide même à transformer leur entreprise en profondeur.

Beaucoup de dirigeants d’entreprises technologiques menant leur organisation vers un avenir numérique et centré sur le client se rendent compte qu'ils pourraient évoluer plus rapidement. Pour cela, ils doivent adopter certaines des orientations qui sont inhérentes aux fournisseurs plus jeunes qui évoluent dans le Cloud depuis leur création. Lorsque j'étais Directeur des Systèmes d’Information du Dow Jones, je souhaitais établir des partenariats pour développer une culture DevOps qui favorise l'expérimentation.

Bien évidemment, les standards des principaux fournisseurs de service et leurs outils évoluent également rapidement pour profiter de ce changement. Dans de nombreux cas, il est d’ailleurs plus pertinent de tirer parti d'une relation déjà établie pour transformer votre entreprise et/ou votre culture.

Trouver des partenaires aguerris dans vos domaines d'intérêt

Vous devriez toujours vous associer avec des organisations qui sont en phase avec vos objectifs. Si vous voulez développer une compétence DevOps et que vous voulez que votre équipe sache comment exécuter ce qu’ils ont développé par exemple, assurez-vous que votre partenaire pourra vous aider à le faire.