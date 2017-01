Le DevOps : nouveau levier technologique au service des réseaux sociaux

Les usages mobiles sont en constante évolution. Et pour suivre le rythme, les pratiques de communication digitale doivent sans cesse se renouveler. Dans ce contexte, le DevOps tend à s'affirmer comme l'outil qui permet de booster les dernières tendances en matière de réseaux sociaux.

Les solutions DevOps mettent en œuvre des pratiques afin de déployer les applications 10 fois plus rapidement et réduire les défaillances de 50 %. Elles offrent une meilleure capacité de planification, de coordination et d'exécution de bout en bout des publications, et permettent de créer des workflows collaboratifs entre les équipes de développement et de production pour réduire les cycles de publications et accélérer le retour sur investissement.

L’un des secteurs les plus dépendants de l’évolution technologique est celui de la communication digitale. En effet aujourd’hui que ce soit dans le domaine privé ou professionnel, les réseaux sociaux et les nouveaux usages de mobilité impliquent une expérience utilisateur plus instantanée, plus authentique et plus éphémère.

Les années à venir devraient être riches pour le social media marketing, surtout en ce qui concerne les applications de partage de photos en mode éphémère et l’événementiel.

L’ère de l’éphémère, du live, du non-verbal et du privé

Snapchat, a fait souffler un vent de liberté en imposant le partage de contenus éphémères. Facebook et Périscope ont permis de s’affranchir des barrières spatio-temporelles pour retransmettre en live des événements. A l’heure du live et de l’éphémère, la communication se fait plus brève. Cette tendance se traduit par exemple dans l’ajout par Facebook de la possibilité de réagir aux contenus diffusés en utilisant des émojis pour traduire et manifester les émotions sans avoir recours aux mots.

Les plus jeunes générations ont également tendance à privilégier les applications et les messageries privées, comme Tribe ou Houseparty : la communication, se fait éphémère, non-verbale mais elle devient également de plus en plus secrète.

Le développement d'une application mobile peut être long et coûteux

C'est pourquoi la plupart des entreprises sont hésitantes à la création d'applications éphémères, liées à des événements et donc appelées à être utilisées peu de temps. Les investissements en terme de temps et de coûts leur semblent trop importants par rapport aux bénéfices qu'ils espèrent en tirer.

Pourtant, les applications mobiles représentent un outil de communication idéal pour ce secteur, que ce soit par rapport au format ou aux habitudes d'utilisation. Près de 80% du temps passé sur un smartphone par un internaute l'est à consulter des applications. Pour un événement de courte durée, les smartphones sont donc un moyen d'atteindre le plus d'utilisateurs dans un temps limité puisqu'on a l'assurance qu'ils puissent consulter le contenu n'importe où. De plus, l'importance du visuel et l'aspect plus ludique qu'un site internet traditionnel rendent les applications mobiles plus adaptées à l'événementiel.

La maîtrise des outils DevOps permet de développer efficacement des applications éphémères pour la mise en place d’une campagne de communication événementielle à moindre coût. Vous pouvez ainsi exploiter votre application mobile à très courte durée dans le cadre d'un évènement particulier ou décider de la conserver à long terme. Vous ne payez que les frais d'exploitation tous les mois et continuez à profiter des push notifications, du système de paiement sans contact...

Par ailleurs la flexibilité et l’agilité de déploiement de ce type d’application est une aubaine pour la collecte des données récupérées en vue d’analyser et de faire le suivi des utilisateurs, ou des participants lorsqu’il s’agit d’un événement.

La généralisation et l’amplification des usages mobiles ont été un phénomène déclencheur d’évolution à tous les niveaux pour la communication digitale et sociale. La tendance du DevOps est arrivée à point nommé et n’a certainement pas fini de booster le développement d’applications.