Comment obtenir une protection efficace des données dans le cloud

Malgré la pérennisation du cloud, les entreprises sont toujours dans la phase de définition du niveau d'adoption du cloud convenant à leurs besoins.

Pour plusieurs entreprises, le modèle de cloud hybride est l'approche privilégiée en termes d'agilité et de contrôle des données sensibles. Cette approche est en adéquation avec le processus de transformation digitale que de nombreuses organisations ont déjà commencé ou sont sur le point de lancer.

Si la virtualisation et les technologies du cloud offrent de nombreuses nouvelles opportunités pour maintenir le fonctionnement et favoriser l'agilité, il existe aussi quelques instabilités. La portabilité de l'hyperviseur est le premier facteur, suivi par les défis de lock-in du hardware provoqué par les appliances de déduplication qui, soit limitent le choix de cloud, soit nécessitent une infrastructure de type passerelle. De plus, la capacité des machines virtuelles à vampiriser les budgets que ce soit pour les projets on-premise ou dans le cloud est importante. Certains analystes déclarent même que 35 à 50% des VM sont des machines Zombies. Par ailleurs, les fournisseurs de cloud public offrent en grande partie uniquement un Snapshot et une réplication pour la protection, ce qui n'offre pas le même niveau de sécurité qu’une copie instantanée.

Les entreprises ont donc besoin d’une solution globale, hautement évolutive et rentable afin de protéger les données critiques, tant sur site que dans le cloud, tout en conservant une visibilité sur les coûts. Le cloud permet de démocratiser les stratégies de protection des données de plusieurs façons :

Récupération à la demande et reprise d’activité du cloud pour les workloads de niveau 2 afin de réduire considérablement le coût de fonctionnement des installations de reprise d’activité ;

Outils de conversion des VM permettant d'obtenir les bons workloads dans le bon cloud, en évitant les problèmes de lock-in du cloud et en stimulant les processus de test et de développement ;

Bascule en cas de plan de reprise d’activité, avec l’utilisation de l'infrastructure sur site en cas de panne dans le cloud public, ou en cas de panne majeure ;

Outils de gestion pour gérer la répartition des VM dans les cloud privés et publics.

Le cloud est un outil essentiel pour les entreprises et les responsables informatiques sont de plus en plus confrontés à une problématique commune : comment maximiser la valeur offerte par le cloud computing tout en préservant la sécurité des données ?

Pour capitaliser avec succès sur tout le potentiel offert par le cloud, les entreprises doivent accorder une attention particulière aux outils de gestion de données qu'ils choisissent.

Les meilleurs vont permettre de :

Fournir une visibilité sur toutes les données de l’entreprise, qu’elles soient sur site, dans le cloud ou dans des applications SaaS stratégiques ;

Définir des politiques alignées sur les SLAs pour tous les systèmes, virtuels ou physiques, qui peuvent tirer parti du partage de l'infrastructure, de la gestion et des rapports pour une efficacité optimale ;

Automatiser les fonctions clés critiques au PRA et PRA dans le cloud, telles que la conversion entre hyperviseurs, les tests et le reporting ;

Créer des processus automatisés de workflow qui prennent en charge les catalogues de services et les processus de transformation tels que les DevOps ;

Fournir un soutien agnostique pour la plus large gamme de systèmes d'entreprise, d'hyperviseurs, de baies de stockage et de fournisseurs de cloud afin de tirer parti des outils dont l’entreprise a besoin pour être compétitive.

L'utilisation et le stockage de grandes quantités de données signifient que les entreprises doivent disposer d'un véritable plan de gestion des données, afin qu’elles ne soient pas verrouillées chez un fournisseur de cloud. Les entreprises devraient rechercher une solution holistique, évolutive et agnostique permettant de stocker, d'accéder et de récupérer des données stratégiques, tant sur site que dans le cloud, afin de leur permettre de tirer le meilleur parti des opportunités commerciales que le cloud peut leur offrir sans courir de risque.