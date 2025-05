Droits d'auteur et patrimoine immobilier : découvrez la fortune colossale de Jean-Jacques Goldman

Bien que retiré de la scène musicale depuis deux décennies, Jean-Jacques Goldman continue de percevoir chaque année des revenus substantiels grâce à sa musique.

Quand la musique est bonne…. elle génère de sacrés revenus, et ce n'est pas un secret pour les professionnels du secteur. Figure emblématique de la chanson française, Jean-Jacques Goldman est reconnu tant pour son talent artistique que pour sa discrétion légendaire en ce qui concerne sa vie privée. Sa carrière, jalonnée de nombreux succès et de collaborations prestigieuses avec des artistes de premier plan, a généré une fortune considérable dont l'ampleur reste peu connue du grand public

Une partie de cette fortune provient des royalties que continue de percevoir le chanteur malgré son retrait de la scène médiatique et musicale, choix aussi radical que respecté par ses fans. D'après une enquête de Ciné Télé Revue publiée en septembre 2023, l'artiste touche environ 2 millions d'euros annuellement grâce aux droits d'auteur générés par son imposant catalogue musical, fruit de décennies de création. Ces revenus proviennent essentiellement de la diffusion radio, des plateformes de streaming toujours plus nombreuses, ainsi que des ventes physiques et numériques de ses albums qui continuent de trouver leur public.

Ce chiffre de 2 millions d'euros annuels peut surprendre, et à juste titre, compte tenu du retrait volontaire de Jean-Jacques Goldman de l'industrie musicale depuis près de deux décennies. En effet, son dernier album studio, "Chansons pour les pieds", remonte à 2001, tandis que sa dernière apparition scénique en solo date de 2004, lors de la tournée "Un tour ensemble" qui avait rempli les plus grandes salles de l'Hexagone. Mais force est de constater que malgré les années qui passent inexorablement, sa musique conserve une popularité indéniable auprès du public francophone, preuve s'il en est de la qualité intemporelle de ses compositions.

A ces royalties s'ajoute un joli patrimoine immobilier. Selon Le Point, l'artiste possède un hôtel particulier dans le sixième arrondissement de Paris, propriété prestigieuse dont la valeur se chiffre en millions d'euros. D'autres médias évoquent aussi une maison en Bourgogne, une propriété à Marseille et une demeure à Londres dont le loyer s'élèverait à 50 000 euros par mois.

Avec près de 30 millions d'albums vendus au cours de sa carrière exceptionnelle, l'interprète de "Je te donne" ou de "Envole moi" est l'un des plus gros vendeurs de la musique française, toutes générations confondues. Malgré sa discrétion et son éloignement volontaire de la sphère médiatique, Jean-Jacques Goldman demeure l'une des personnalités les plus appréciées des Français. Cette affection populaire, constante depuis plusieurs décennies et jamais démentie, transcende les générations et se manifeste régulièrement dans les sondages où il figure invariablement parmi les personnalités préférées du public.

Le cas de Jean-Jacques Goldman n'est pas sans rappeler celui de Patrick Hernandez, qui perçoit depuis plus de quarante ans des royalties considérables pour son unique tube planétaire "Born to Be Alive". Le principal intéressé avait confié toucher "1500 euros par jour" grâce à ce titre pourtant sorti en 1978. Une rente à vie pour une seule chanson.