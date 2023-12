Cette rapide manipulation à répéter chaque mois permet d'accélérer le wifi dans toute la maison

Les vidéos mettent un temps fou à se charger ? Les mails ne partent pas aussitôt ? Voici les signes d'un wifi lent, et une technique à la portée de tous peut suffire à résoudre ce problème.

Un wifi trop lent est un véritable fléau, dans la vie de tous les jours comme pour les télétravailleurs : les pages web mettent une éternité à charger, les vidéos se figent quand elles ont bien voulu démarrer, les téléchargements s'éternisent, les visioconférences tournent au supplice chinois...

Autant de frustrations dont la cause est bien souvent une connexion wifi qui manque de débit. Ce qui peut d'autant plus arriver que désormais il est rare de n'avoir qu'un seul utilisateur sur un même réseau : pendant que papa et maman télétravaillent, l'aînée révise sur la plateforme de son lycée, son frère joue aux jeux vidéos en ligne (le cancre) et le petit dernier regarde Gulli sur sa tablette ou à la télévision.

Tout cela sollicite donc fortement la box Internet, qui est en fait un boitier contenant d'une part un modem recevant le signal Internet et d'autre part un routeur qui transmet ce signal en wifi vers les appareils connectés du domicile. Or le routeur est comme un ordinateur : il dispose d'un processeur central, d'une mémoire et d'un système d'exploitation. Mais si tout le monde redémarre régulièrement son ordinateur, ce n'est presque jamais le cas des propriétaires de box Internet. Celles-ci restent bien souvent allumées 24h/24 et 7j/7.

Pourtant, redémarrer son routeur de temps en temps est une habitude à prendre. D'une part, car au moment de se rallumer, il va sélectionner le canal wifi le moins encombré pour obtenir une connexion stable avec les différents appareils connectés. D'autre part, car le fait d'éteindre le routeur permet de vider les données stockées dans le cache qui contribuent à ralentir le débit Internet. De plus, si une erreur est stockée dans le cache, elle peut entraîner des dysfonctionnements du routeur et même des interruptions de connexion Internet.

Concernant la fréquence à laquelle redémarrer le routeur, les experts de CenturyLink (nouvellement Lumen), un fournisseur d'accès américain, préconisent de le faire au minimum une fois par mois. Cela peut être plus si l'appareil est vieillissant. Si vous vous demandez comment redémarrer votre routeur, c'est simple, il suffit d'appuyer sur le bouton d'arrêt de l'appareil (ou de le débrancher), d'attendre une minute et de remettre l'appareil en marche. Le routeur prend généralement quelques minutes pour se réinitialiser et se reconnecter au réseau. Quelques minutes sans Internet, certes, mais qui promettent des lendemains meilleurs.