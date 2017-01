Les nominations IT du 3 janvier 2017

Toutes les nominations du secteur du logiciel et des sociétés de services informatiques. Du mouvement cette semaine chez T-Systems France, CA Technologies, Nutanix...

Eric Monnot rejoint T-Systems France (groupe Deutsche Telekom) en tant que Business Development Manager Automotive. Diplômé de l'Ecole Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace ainsi que de l'IBM France Sales School, Eric Monnot débute sa carrière en 1988 chez IBM en tant que Sales & Account Manager sur le secteur bancaire puis sur celui de l'aérospatial. En 1995, il occupe le poste de Business Manager Manufacturing Industry au sein de J.D. Edwards - qui a depuis été acquis par Oracle. En 1999, il intègre Sema Group (une société achetée par Atos en 2004), où il occupera deux postes : Sales Director Manufacturing & Transportation, puis Key Account Director pour le compte de la Société Générale. Eric poursuit ensuite sa carrière chez Logica (actuellement CGI) en tant que Client Director Automotive, puis Business Development Partner pour des clients grands comptes. En 2015, il devient consultant international en Business Development, avant de rejoindre l'entreprise de services du numérique T-Systems France en 2016.



CA Technologies nomme Kieran J. McGrath au poste de vice-président exécutif et directeur financier. Ce dernier se voit confirmé à ce poste après une période d'intérim, suite au départ de Richard J. Beckert du poste de CFO. Kevin McGrath reporte directement à Mike Gregoire, CEO de CA Technologies. Kieran McGrath a rejoint CA Technologies en 2014 en tant que contrôleur de gestion, un poste qu'il a occupé jusqu'à sa prise de fonction en tant que directeur financier par intérim. Auparavant, il a passé plus de 30 ans chez IBM. Kieran McGrath est titulaire d'un diplôme de comptabilité obtenu à l'Université de Saint John.



Nutanix, fournisseur de systèmes de stockage hyperconvergés et de solutions de cloud, nomme Hugues Heuzé à la direction de Nutanix France en tant que Country Manager. Hugues Heuzé a initialement rejoint Nutanix en mars 2016 au poste de Sales Account Manager. Après avoir obtenu un diplôme en informatique de l'Université de Rouen, il débute sa carrière en tant que professeur en informatique. Après deux ans passés dans le monde de l'éducation, son parcours s'oriente vers divers rôles chez Renault, Atempo, Stordata, Synerway où il occupe les postes d'administrateur système, chef de projet, directeur technique, Services Manager et System Engineer. En 2007, il rejoint Netapp où pendant 9 ans il a joué divers rôles successifs incluant System Engineer, Global Account Manager et finalement Global Enterprise Manager. En 2015, Hugues Heuzé a validé un Global Enterprise Manager Sales Mastery Class de UC Berkeley Extension. Sanida Tang devient Manager avant vente au sein de l'équipe de Nutanix France. Après avoir été avant-vente chez BMC Software et avoir passé 9 ans chez VMWare en tant que Senior Solution Architect responsable de comptes français dans des secteurs divers tels que les Telco, la production et la finance, elle a rejoint Nutanix en 2015 en tant que Senior System Engineer dédié aux clients du secteur de la finance.



Dynatrace, fournisseur de solutions de gestion de la performance applicative (APM), annonce la nomination de Charlotte Nizieux au poste de EMEA Marketing Director. Charlotte Nizieux a plus de 12 ans d'expériences dans le marketing et la communication dans le secteur de l'IT BtoB dans des entreprises telles que Spring Technologies, PTC, QuintilesIMS (précédemment IMS Health), et dernièrement Dynatrace qu'elle a rejoint en juin 2013 - et où elle a occupé le poste de Digital Marketing Manager avant de prendre les rênes de la direction marketing pour le Sud de l'Europe. Charlotte Nizieux est titulaire d'un Master de marketing International de l'Université Paris Ouest Nanterre ainsi qu'un Master Business & Marketing à l'ESG Management School de Paris.



Goulwen Pichot de Champfleury est nommé au poste de responsable marketing Marché chez Locarchives, spécialiste français de la gestion et l'archivage de documents. Diplômé d'un master 2 en Marketing et Commerce auprès de l'IAE de Lille, Goulwen Pichot de Champfleury a auparavant occupé les fonctions de chef produit et chef de marché auprès d'un éditeur de logiciel de gestion et d'une filiale de Publicis spécialisée dans la création de sites internet.