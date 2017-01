Les nominations IT du 23 janvier 2017

Toutes les nominations du secteur du logiciel et des sociétés de services informatiques. Du mouvement cette semaine chez Uber, la Fondation OpenStack, Fullsix, Fortinet...

Amit Singhal, ancien vice-président senior en charge de l'ingénierie chez Google, vient d'être nommé au même poste chez Uber. Il sera précisément en charge des départements Carte et Marketplace. Chez Google, il était responsable de la pertinence et de la qualité des résultats de recherche. C'était peut-être l'ingénieur qui en savait le plus sur l'algorithme qui classe les résultats. Cette nomination intervient quelques jours après la démission d'un autre ancien, bien connu, du moteur : Matt Cutts. Celui qui fut en charge de lutter contre le spam dans les résultats, et qui s'est illustré comme étant le porte-parole du moteur pendant de nombreuses années, a officiellement annoncé sa démission. Il avait commencé par prendre, en 2014, un congé sabbatique qui s'était prolongé. Il travaillait depuis mi-2016 à l'U.S. Digital Service (que l'on pourrait comparer à la Dinsic). Il a dû démissionner de Google le 31 décembre 2016, pour devenir le directeur de l'ingénierie de l'United States Digital Service.



Précédemment CDO de Publicis, Samir Amellal intègre Fullsix France (groupe Havas) en tant que directeur général en charge de la Data, de l'Innovation et de la Prospective. Samir Amellal a commencé sa carrière à La Redoute avant de devenir directeur de projet R&D pour NTT DoCoMo. Il a ensuite rejoint Publicis d'abord en tant que directeur de compte et expert en data digitales pour l'une des agences du groupe, puis comme directeur de Business Unit Data pour la même agence, avant de devenir Chief Data Officer de Publicis France en 2014. Parmi ses réalisations à ce poste figure la création d'un "Data Innovation Lab" pour Publicis.



Fortinet nomme Phil Quade au poste de Chief Information Security Officer. Avant de rejoindre Fortinet, Phil Quade était directeur adjoint de la NSA, et chef de la force d'action en charge des relations avec la Maison Blanche en matière de cybersécurité. Il a également été responsable de l'assurance qualité de l'information, des opérations au quotidien, ainsi que de la stratégie, la planification, l'intégration et les partenariats en matière de cybersécurité. Auparavant, il était à la tête du groupe des technologies avancées de l'Information Operations Technology Center.



La Fondation OpenStack annonce l'élection des nouveaux membres de son conseil d'administration. Elus par les membres individuels, les "Individual Directors" sont : Tim Bell (CERN), Russell Bryant (Red Hat), Steven Dake (Cisco Systems), ChangBo Guo (EasyStack), Kavit Munshi (Aptira), Allison Randal (HPE), Egle Sigler (Rackspace) et Shane Wang (Intel). Les nouveaux directeurs Gold, élus par les membres Gold, sont : Robert Esker (NetApp), Kenji Kaneshige (Fujitsu), Anni Lai (Huawei), Junwei Liu (China Mobile), Christopher Price (Ericsson), Boris Renski (Mirantis), Lew Tucker, (Cisco Systems) et Joseph Wang (InwinStack). Les directeurs Platinum, nommés par les membres de même catégorie, sont Mark Baker (Canonical), Alan Clark (SUSE), Eileen Evans (HPE), Toby Ford (AT&T), Mark McLoughlin (Red Hat), Todd Moore (IBM), Imad Sousou (Intel) et Brian Stein (Rackspace).



Frédéric Fauberteau vient de rejoindre l'ESILV (Ecole Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci), en tant qu'enseignant chercheur Smart Grid et directeur du département Nouvelles Énergies. Après un doctorat en informatique à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, Frédéric Fauberteau intègre le CEA en tant qu'ingénieur-chercheur en systèmes embarqués. Il rejoint ensuite l'école d'ingénieurs ECE Paris en tant qu'enseignant-chercheur en informatique pendant 3 ans. Membre du De Vinci Research Center, il conduit des recherches sur les données des systèmes et réseaux temps réel avec pour but d'appliquer ses travaux aux Smart Grids.



Coheris, éditeur de solutions logicielles CRM, Data Intelligence et Business Analytics, annonce la promotion de Bruno Chotin, directeur produits et alliances, au comité de direction. Après avoir travaillé comme responsable Business Intelligence & Intranet, Bruno Chotin avait intégré Coheris en 2002 pour prendre la direction client du pôle Business Intelligence, puis l'expertise technique et fonctionnelle des offres CRM et analytiques.