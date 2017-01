Les nominations IT du 30 janvier 2017

Toutes les nominations du secteur du logiciel et des sociétés de services informatiques. Du mouvement cette semaine chez VMware, Huawei France, SAP, Partnership on AI, T-Systems et Everial.

Sylvain Cazard est nommé vice-président de VMware en France après deux années passées à la direction générale. Avant d'être promu DG de VMware en France en janvier 2015, il était directeur en charge des grands comptes pour la zone Europe du Sud chez VMware. Il avait rejoint VMware en 2009 en tant que directeur des comptes Entreprise. Il a débuté sa carrière professionnelle chez SAP Business Objects où il a occupé différents postes commerciaux et de management dont celui de directeur général de SAP Business Objects Iberia.

Gwénaël Rouillec rejoint Huawei France en tant que directeur de la cybersécurité. Après une carrière militaire de plus de 10 ans, il a occupé les postes de responsable systèmes et réseaux pour le groupe Expert Line, puis de responsable sécurité et sûreté informatique du groupe Eiffage de 1998 et 2016. Il poursuit, en parallèle, sa carrière militaire en tant que capitaine de réserve de la Gendarmerie Nationale et participe aux actions cybersécurité de cette institution.

SAP annonce la promotion d'Angela Mazza au poste de présidente régionale de la zone EMEA Nord, comprenant la Grande-Bretagne, l'Irlande, la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande et les pays baltes. Elle était dernièrement directrice des opérations pour la région Moyen-Orient et Europe de l'Est de SAP. Auparavant, Angela Mazza a occupé différents postes à responsabilité au sein de SAP, notamment vice-présidente de la branche Strategic Customer Network, et Global vice-président de la verticale RH.

Fin septembre, Amazon, Google, Facebook, IBM et Microsoft annonçaient le lancement d'une association baptisée Partnership on AI, dont le but est de répondre aux questions soulevées par l'intelligence artificielle. Apple vient de rejoindre Partnership on AI en tant que membre fondateur, et 5 nouveaux administrateurs indépendants sont nommés : Dario Amodei (OpenAI), Subbarao Kambhampati (Association for the Advancement of Artificial Intelligence & ASU), Deirdre Mulligan (UC Berkeley), Carol Rose (American Civil Liberties Union), Eric Sears (MacArthur Foundation), et Jason Furman (Peterson Institute of International Economics). Ces nouveaux membres rejoignent Greg Corrado (Google/DeepMind), Tom Gruber (Apple), Ralf Herbrich (Amazon), Eric Horvitz (Microsoft), Yann Lecun (Facebook), et Francesca Rossi (IBM) au conseil d'administration, dont la première réunion se tiendra à San Francisco ce 3 février.

Mathilde Vallot rejoint T-Systems France en tant que directrice des ressources humaines. Mathilde Vallot a passé près de 7 ans chez Ceva Logistics comme Directrice RH France et membre du comité de direction. Auparavant, elle a dirigé une agence RH spécialisée sur les entreprises de taille moyenne. Elle a également été responsable RH chez NRJ Groupe et DDB France.

Everial, acteur de la gestion documentaire annonce la nomination d'Yves Brucker au poste de directeur commercial. Il succède à Arnaud Blanchard, qui devient CEO de MyCo, start-up rattachée à la Holding SPF, dont Everial fait partie. Yves Brucker était précédemment directeur réseau impression professionnel Canon France, après avoir travaillé chez Océ, comme ingénieur commercial puis comme directeur de région.