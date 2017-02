Les nominations IT du 6 février 2017

Toutes les nominations du secteur du logiciel et des sociétés de services informatiques. Du mouvement cette semaine chez Lectra, F5, Microsoft, Talend...

Lectra a promu Jérôme Viala, son directeur financier, au poste de directeur général adjoint. Jérôme Viala est directeur financier de Lectra depuis 1994, et membre du comité exécutif du groupe depuis 2005. Diplômé de l'ESC Bordeaux (KEDGE Business School), il a débuté sa carrière comme analyste crédit chez Esso (France). Il rejoint le service financier de Lectra en 1985.



F5 Networks annonce la nomination de François Locoh-Donou au poste de président et Chief Executive Officer à compter du 3 avril. François Locoh-Donou va succéder au président et CEO actuel John McAdam. François Locoh-Donou occupe actuellement le poste de vice-président et directeur des opérations chez le spécialiste réseau Ciena au sein duquel il a occupé successivement plusieurs postes de direction. Avant de rejoindre Ciena, François Locoh-Donou a occupé des fonctions de recherche et développement chez Photonetics, une société française d'optoélectronique.



Microsoft France annonce l'arrivée de Vonny Gamot au poste de directrice commerciale pour les produits grand public au sein de sa division Grand Public et Opérateurs. A ce titre, elle aura pour mission d'animer le réseau de distributeurs partenaires du groupe en France et de développer les marques Windows, Surface, Xbox et Office auprès des consommateurs. Vonny Gamot a débuté sa carrière en tant que chef de secteur chez Procter & Gamble, avant de développer une expertise high-tech au sein de différents acteurs internationaux. Elle a ainsi occupé les postes de directrice des ventes, directrice commerciale et directrice marketing, en France comme au niveau EMEA que ce soit au sein de Polaroid, Lexmark International ou Symantec. Avant de rejoindre Microsoft, Vonny Gamot était chargée du marketing chez Symantec pour la zone EMEA.



Talend nomme Nanci Caldwell au poste d'administrateur. Ancienne vice-présidente exécutive et directrice marketing de PeopleSoft, Nanci Caldwell a également travaillé pendant une vingtaine d'années chez Hewlett-Packard où elle a évolué sur des fonctions de direction marketing et ventes au Canada, aux États-Unis et à l'international. Nanci Caldwell siège actuellement aux conseils d'administration de CIBC, Citrix, Equinix et Donnelly Financial Solutions.



L'éditeur de solutions Diabolocom a recruté Yoann Faudry au poste de directeur du développement. Titulaire d'un MBA de l'Essec, Yoann Faudry était précédemment directeur commercial d'Eodom depuis 2009, après avoir occupé des fonctions de manager commercial dans plusieurs entreprises des nouvelles technologies et de la relation client, comme Umanis ou Technil.



Sonus, éditeur de solutions SIP et 4G/VoLTE en mode cloud, nomme Olivier Bonniec-Fischer au poste d'Account and Channel Manager Southern Europe. Avant sa prise de poste chez Sonus France, Olivier Bonniec-Fischer a acquis plus de quinze ans d'expérience à des postes à responsabilité dans l'industrie des télécoms et plus particulièrement sur le segment des solutions de communications unifiées. Il a officié successivement pour Paritel, Comiris et enfin Interoute.



Pascal Lobry est nommé directeur des ressources humaines de Soitec, acteur de la conception et la fabrication de matériaux semi-conducteurs. Il est à ce titre membre du comité exécutif de l'entreprise. Avant de rejoindre Soitec en mars 2015 pour piloter le volet social du désengagement des activités hors Électronique en cours à l'époque, Pascal Lobry était, depuis 2012, responsable de missions de conduite du changement auprès d'entreprises internationales pour EIM, acteur européen du management de la transition et de l'urgence.