Les nominations IT du 20 février 2017

Toutes les nominations du secteur du logiciel et des sociétés de services informatiques. Du mouvement cette semaine chez Sophos, Veeam, la Cyber Threat Alliance et Waycom.

Sophos a recruté Eric Devaulx au poste de Country Manager pour la France. Eric Devaulx apporte à Sophos plus de 30 années d'expérience dans les domaines de l'IT, du réseau et de la sécurité, dont plus de 20 dans passées sur des postes de direction et de développement commercial au sein de sociétés telles que Nortel, Stormshield, Juniper ou Brocade. Il était plus récemment Country Manager de la société Netgear.

Œuvrant à mutualiser les données de veille sur les menaces, la Cyber Threat Alliance (CTA) annonce la nomination de Michael Daniel comme président. Michael Daniel officiait auparavant comme conseiller spécial du président Obama et coordinateur en cybersécurité à la Maison Blanche.

Fournisseur de solutions de disponibilité assurant la continuité d'activité des entreprises, Veeam vient de nommer Danny Allan au poste de vice-président des stratégies d'alliances et d'intégration cloud. En tant qu'ancien directeur technique de Desktone, société rachetée par VMware, Danny Allan était responsable du développement de stratégies de mise en œuvre et de distribution de services cloud pour utilisateurs finaux. Danny Allan est aussi l'auteur et le co-inventeur officiel du brevet de la technologie de virtualisation VMware Horizon Air Hybrid Mode. VMware lui doit aussi, explique le communiqué de sa nomination, la stratégie technique sous-jacente à la transition des logiciels de VDI traditionnels vers des services cloud.

Opérateur télécom, spécialisé dans les solutions de Cloud Computing, connexions réseaux et en infogérance pour les entreprises, Waycom a renforcé sa présence en région Nouvelle-Aquitaine en nommant Christophe Andrieu responsable régional des ventes. Précédemment, Christophe Andrieu était responsable d'affaires grands comptes sud-ouest pour SPIE, qu'il avait rejoint en 2005. Avant cela, il était ingénieur commercial grands comptes chez SFR Business.