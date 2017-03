Reportage : découvrez la nouvelle version du campus de Microsoft France

Le 1er février dernier, le géant de l'informatique a mis à jour ses bureaux d'Issy-les Moulineaux... davantage tournés vers le collaboratif.

Nouvelles technologies, héritage parisien et ouverture vers le siège américain de Microsoft : tels sont les trois thèmes qui ont présidé à la réfection du campus français de l'éditeur américain dont nous avions visité la première version en 2009, alors que le bâtiment venait de sortir de terre. Reportage : découvrez la nouvelle version du campus de Microsoft France Voir les photos Extérieurement le bâtiment, certifié HQE, reste inchangé. Offrant une superficie de 34 000 m², ses trois coques de verre fendent le ciel avec le même aplomb. A l'intérieur pourtant, tout &agr... Lire la suite ave; changé ou presque : le campus de Microsoft France a revisité son ergonomie pour offrir une expérience de travail plus collaborative et un accueil plus chaleureux, en accord avec les nouvelles valeurs véhiculées par le géant de l'informatique. Embarquez dans ce navire 2.0 amarré en bord de Seine, à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Réduire © Cécile Debise/JDN

Regroupant Microsoft France (1 300 personnes), Microsoft Engineering Center (100 personnes) et Microsoft EMEA (100 personnes), les locaux ont en grande partie été réactualisés. L'architecte en charge du projet, Hidekazu Moritani, avait pour mission d'illustrer la transformation culturelle de l'entreprise, qui se veut résolument orientée vers "la recherche de croissance" (ou growth mindset en anglais), "c'est-à-dire vers plus de créativité, de partage, de prise de risque et de collaboration", précise-t-on chez Microsoft.

La mise en place de modes de travail collaboratifs sonne comme le maître mot à l'origine de la nouvelle organisation des bureaux. Une évolution qui se traduit par une multiplication des espaces polyvalents, modulables et ouverts, créant au sein du campus une diversité d'ambiances et d'atmosphères, avec pour objectif de permettre à toute forme de travail collaboratif de s'épanouir.