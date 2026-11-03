Nouveau plafond pour les retraités du privé : ils ne pourront pas toucher plus de 2 037 euros par mois en 2027

Les pensions de retraite versées par la Carsat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) auront un nouveau plafond en 2027. Les retraités ne pourront pas gagner davantage.

Le chiffre pour l'année 2027 a enfin été dévoilé : 48 900 euros. Il s'agit du nouveau plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) qui s'appliquera à compter du 1ᵉʳ janvier prochain.

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), publié le 16 octobre dernier, précise que ce nouveau PASS a été revalorisé de 1,74% par rapport à 2026. Une hausse qui intervient après deux augmentations successives de 1,6% et 2% survenues respectivement en 2025 et en 2026.

Or, ce PASS revêt une importance particulière pour les retraités. Beaucoup l'ignorent, mais en France les pensions de retraite sont plafonnées. La plupart des caisses de retraite n'ont pas le droit de verser aux seniors une pension de retraite supérieure à 50% du PASS. Et ce, même si durant sa vie professionnelle le retraité a beaucoup cotisé, pendant longtemps, et sur un salaire très élevé.

La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) et la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) doivent notamment respecter cette règle. Les pensions de base des retraités du régime général, qui travaillaient auparavant dans le secteur privé, connaîtront donc une nouvelle limite en 2027.

Seuls les anciens fonctionnaires percevant une pension de retraite versée par la Caisse de retraite de la fonction publique territoriale (CNRACL) ou par le service des retraites de l'Etat (SRE) ne sont pas concernés par ce plafond.

Puisque le nouveau PASS s'élèvera à 4 075 euros brut par mois en 2027, cela signifie que les salariés du privé qui prendront leur retraite en 2027 ne pourront pas toucher plus de 2 037,50 euros brut mensuels. En 2026, ce seuil maximal était fixé à 2 002,50 euros par mois.

Néanmoins ce plafond ne concerne que la pension de retraite du régime général. Les retraités ayant exercé dans le secteur privé bénéficient également d'une pension de retraite complémentaire Agirc-Arrco qui, elle, n'est pas plafonnée. Le montant de cette dernière s'élève à 552 euros bruts par mois en moyenne.

Afin d'augmenter leur pension de base, les futurs retraités affiliés à la Carsat ou la Cnav peuvent profiter de plusieurs dispositifs qui permettent de dépasser le plafond de 50% du PASS.

Une majoration de 10% du montant de la pension est par exemple accordée si le retraité a élevé au moins 3 enfants. Un retraité de la Cnav qui doit percevoir une pension de 2 000 euros brut par mois et qui a eu 3 enfants pourra bénéficier d'une pension de 2 200 euros, soit 162,50 euros de plus que le plafond réglementaire.

Même chose pour un salarié qui profite d'une surcote car il a travaillé au-delà de la durée minimale de cotisation requise pour partir à la retraite. Ce salarié verra sa pension de base être augmentée de 1,25% pour chaque trimestre travaillé supplémentaire. En clair, s'il reste en activité pendant un an, sa pension sera majorée de 5%. Elle sera augmentée de 10% s'il travaille 2 ans de plus.