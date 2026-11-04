La CSG augmente pour les retraités dont les revenus dépassent ces nouveaux seuils

La CSG est un prélèvement qui réduit le montant net des pensions de retraite. En 2027, les caisses de retraite vont devoir modifier le taux de CSG attribué à certains retraités.

La plupart des retraités doivent s'en acquitter tous les mois. Et tous les mois elle réduit le montant net de leur pension de retraite. La contribution sociale généralisée (CSG) est un prélèvement obligatoire qui s'applique sur l'ensemble des pensions versées par les différentes caisses de retraite.

Les retraités peuvent être soumis à l'un des quatre taux de CSG existants. Le premier taux est celui de l'exonération, fixé à 0%. Ici, la pension de retraite n'est pas taxée. Il existe également un taux réduit de CSG s'élevant à 3,8%, un taux médian de 6,6%, et enfin un taux normal fixé à 8,3%.

Pour savoir quel taux de CSG s'applique sur leur pension de retraite, les retraités doivent se pencher sur leur revenu fiscal de référence (RFR) de l'année N-2. En clair, le RFR de 2025 qui est indiqué sur l'avis d'imposition reçu au cours de l'été 2026. C'est celui-ci qui détermine le taux de CSG que l'Etat appliquera sur leurs pensions de retraite versées durant toute l'année 2027. La logique est la suivante : plus le RFR des retraités est élevé et plus le prélèvement de la CSG est important.

Or, le RFR de la grande majorité des retraités a globalement connu une forte hausse en 2025. Pour mémoire, au 1ᵉʳ janvier 2025 le gouvernement a revalorisé de 2,2% toutes les pensions de retraite de base versées par le régime général et les régimes spéciaux. De fait, certains retraités, qui profitaient du taux à 0% et qui jusque-là ne payaient pas la CSG, vont donc devoir s'en acquitter pour la première fois l'an prochain. D'autres seniors qui bénéficiaient jusqu'à présent du taux réduit ou du taux médian de CSG risquent de passer au taux supérieur en 2027. Mécaniquement, le montant net de leur pension mensuelle va baisser sous l'effet de la hausse du prélèvement de la CSG.

En parallèle, le gouvernement a prévu de revaloriser les seuils de revenus servant à définir le taux de CSG qui doit être prélevé sur chaque pension. L'article L. 136-8 du Code de la sécurité sociale précise que le niveau de cette revalorisation doit correspondre au taux d'inflation enregistré par l'Insee au cours de l'année N-2. Dans notre cas, il s'agit donc de l'année 2025. Sur cette période, l'Insee a calculé une inflation annuelle moyenne de 0,9%. Le barème de la CSG augmentera donc de 0,9% en 2027. La hausse du barème sera donc plus faible que celle des pensions de retraite la même année. De nombreux seniors risquent alors de voir leur taux de CSG augmenter à partir du 1ᵉʳ janvier prochain.

Concrètement, en 2027, un retraité vivant seul bénéficiera d'une exonération totale de CSG si son RFR 2025 est inférieur à 13 165 euros par an. Pour un couple, ce plafond est fixé à 20 196 euros annuels. Le taux réduit de CSG à 3,8% concerne les retraités avec un RFR ne dépassant pas 17 210 euros pour une personne seule et à 26 402 euros pour un couple. La CSG au taux médian de 6,6% s'appliquera sur les pensions des retraités dont le RFR se situe sous la barre des 26 709 euros pour une personne seule et 40 968 euros pour les couples. Au-delà de ces montants, les retraités seront prélevés au taux normal de CSG, soit 8,3%.

Le passage à un taux supérieur de CSG nécessite de dépasser le plafond en vigueur pendant deux années de suite. Une augmentation ponctuelle des ressources ne déclenche donc pas systématiquement une hausse immédiate de CSG.