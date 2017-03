Les priorités des SEO en 2017 ? UX, webperf et analyse sémantique

L'association SEO Camp a pu interroger près de 500 professionnels du référencement sur les sujets qu'il leur semblait les plus importants cette année.

De quoi sera fait l'avenir proche du SEO ? Sur quels thèmes faut-il travailler et sur quels autres vaut-il mieux lever le pied cette année ? C'est ce que permet de savoir une étude conduite par l'association SEO Camp. Cette association de référenceurs a pu interroger 471 professionnels du SEO pour leur demander, parmi une liste, de sélectionner les sujets qui leur semblent importants en 2017. Cinq réponses étaient possibles.

471 professionnels du référencement devaient choisir 5 priorités parmi la liste ci-dessus. Plus de 60% d'entre eux ont sélectionné l'expérience utilisateur. © JDN (données SEO Camp)

Plusieurs enseignements sont à tirer de ce sondage. Les premiers se trouvent dans le haut du graphique, qui révèle les points sur lesquels il faut particulièrement travailler aujourd'hui, d'après une majorité de professionnels. Ainsi, l'expérience utilisateur est un thème important pour plus de six SEO sur dix. C'est le point qui obtient le plus de suffrage. Google peut effectivement mesurer et prendre en compte la satisfaction des internautes en observant lorsqu'ils reviennent sur ses résultats pour cliquer sur une autre page. Une bonne expérience utilisateur peut donc améliorer le SEO.

Peut-être plus surprenant, c'est la webperf qui fait ensuite le plus consensus auprès des spécialistes, car plus d'un sur deux la cite parmi les points les plus importants actuellement. C'est sans doute lié à la récente clarification de Google sur ce sujet : le moteur a admis officiellement qu'un site répondant vite allait être mieux crawlé par ses robots (lire notre article Google explique ce qui aide ses robots à mieux parcourir les sites)

Enfin, le troisième point important aux yeux d'une majorité de répondants concerne la sémantique. Depuis la mise à jour Hummingbird Google a en effet beaucoup communiqué sur sa meilleure compréhension du langage naturel, et sur son investissement dans le machine learning, qui lui permet aussi de mieux comprendre le sens des mots sur les pages web.

Il est aussi intéressant de voir qu'en bas du tableau, Google News n'est pas du tout un sujet SEO stratégique – seul 1% des répondants interrogés par SEO Camp vont se concentrer sur ce sujet cette année. L'App Store Optimisation ne mobilise pas grand-monde non plus : seuls 6% des répondants l'ont retenu parmi leurs 5 priorités de 2017.

