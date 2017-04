WebCampDay : le 19 mai, l'événement webmarketing revient à Angers

Pour sa 5e édition, WebCampDay propose une vingtaine de conférences dédiées au Search Marketing et aux thématiques voisines.

Le 19 mai prochain se tiendra à Angers le WebCampDay, dont le JDN est partenaire. Pour cette nouvelle édition, l'événement proposera sur une journée une vingtaine de conférences traitant essentiellement du search marketing, mais aussi des réseaux sociaux, des relations presses ou encore du call tracking.

De 8 à 18 heures, les conférences se répartiront en trois cycles : "SEO Expert", "Stratégie" et "Opérationnel". Parmi celles qui seront dédiées au SEO figurent notamment celles d'Olivier Andrieu (sur l'avenir du SEO), d'Aysun Akarsu (sur les avantages liés au HTTPS pour le référencement), de François Goube (sur le crawl), ou encore de David Eichholtzer (sur les secrets pour obtenir la Position 0 et les fameux featured snippets). Paul Sanches et Mathieu Gheerbrant partageront leurs retours d'expérience. Du côté des réseaux sociaux, la notion d'"employee advocacy" sera détaillée par Emilie Ogez. "Les changements majeurs de l'entreprise rendus possibles grâce au digital" seront abordés par Anthony Babkine .

A partir de 19 heures aura lieu une soirée de networking (tarif de 49 euros), qui sera aussi l'occasion de fêter les 5 ans de l'événement. Ce dernier a été proposé à un tarif volontairement accessible.

> Inscriptions et informations sur le site dédié de l'événement

La liste des intervenants du WebCampDay 2017: