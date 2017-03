Les frameworks préférés des développeurs français

Stack OverFlow, le site de questions-réponses américain centré sur le développement logiciel, vient de livrer les résultats de son baromètre 2017.

Le baromètre annuel 2017 de Stack OverFlow vient d'être publié. Pour cette nouvelle édition, 64 000 personnes ont été interrogées à travers le monde, dont 1 740 basées dans l'Hexagone. Il s'agit de l'une des plus importantes enquêtes réalisée sur le thème du développement informatique en France et dans le monde. Principal enseignement de l'étude sur le périmètre français : deux frameworks JavaScript s'imposent aux développeurs de notre pays : Node.JS et AngularJS. Ils sont désormais, et de loin, les infrastructures les plus souvent utilisées par les programmeurs français. Une large majorité des experts consultés en France indique faire appel à l'un ou à l'autre (voir le graphique ci-dessous). Troisième framework le plus utilisé par les répondants français, .Net arrive loin derrière.

Parmi les frameworks les plus appréciés des développeurs français, Node.JS et AngularJS trustent là encore les deux premières places. Le moteur de rendu JavaScript React occupe, lui, la troisième marche du podium, devant l'infrastructure .Net de Microsoft. L'environnement de développement mobile Firebase arrive en bas de tableau (9e position).

