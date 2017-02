Pitch de la semaine : Roomeez digitalise la colocation

La start-up veut lancer ses premières colocations en septembre prochain et cherche à lever un million d'euros pour recruter, communiquer et éventuellement réaliser de la croissance externe.

Le JDN et la plateforme de mise en relation pour entrepreneurs et investisseurs qualifiés FundMe présentent le pitch d'une start-up en recherche de financements. Il a été tourné par FundMe dans l'espace de co-meeting OpenMindKfé.

Créé en 2006, Roomeez recense aujourd'hui plus de 27 000 annonces de colocation dans 26 pays du monde. Aujourd'hui la start-up française veut aller plus loin et proposer un pack de services clés-en-mains pour rassurer les propriétaires et les convaincre de proposer leur bien en colocation. Elle leur offre un contrat dématérialisé dans lequel elle promet jusqu'à 20% de rentabilité en plus par rapport à une location classique, zéro vacance, zéro dommage et zéro impayé. La société s'engage en effet à payer le loyer à la fin du mois, même si l'un ou plusieurs des colocataires ne l'ont pas encore réglé.

Roomeez veut aussi proposer une expérience client simplifiée pour aider les futurs colocataires à franchir le pas. La jeune pousse espère lancer ses 4 ou 5 premières colocations d'ici septembre 2017 et cherche pour cela des partenaires, notamment des promoteurs immobiliers, des gestionnaires ou des investisseurs privés.

Vous êtes une start-up en recherche de fonds et vous souhaitez apparaître dans la rubrique du pitch de la semaine ? Contactez-nous : redac.jdn@ccmbenchmark.com.

Retrouvez tous les pitchs de la semaine