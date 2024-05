Google va tester d'intégration de la pub dans AI Overviews

L'IA rythme les différentes nouveautés annoncées mardi 21 mai par Google à l'occasion du Google Marketing Live, son événement dédié aux annonceurs et retailers.

Google confirme son intention de commencer à tester l'intégration de publicités search et shopping dans AI Overviews, le nouveau nom de sa Search Generative Experience (SGE), soit l'expérience de recherche en ligne boostée par son IA générative Gemini. Où et quand ? "Bientôt" et aux Etats-Unis uniquement dans un premier temps. L'information a été dévoilée ce mardi 21 mai à l'occasion du Google Marketing Live, l'événement annuel de la plateforme dédié aux annonceurs et retailers, avec l'annonce des principales évolutions et nouveautés des outils publicitaires de Google.

Un aperçu de la publicité dans AI Overviews. © Google

"Les publicités paraitront dans une section clairement étiquetée comme 'sponsorisée' lorsque ces dernières seront pertinentes à la fois pour la requête et pour les informations de l'aperçu d'IA", indique Google. Aucune action de la part des annonceurs ne sera nécessaire : cette intégration se fera automatiquement pour les publicités transitant sur Google Search, Google Shopping et Performance Max.

Voici les autres principales nouveautés annoncées à cette occasion.

Les guidelines de marque injectées dans Performance Max

Les annonceurs étaient nombreux à le constater : la génération automatique d'assets dans Performance Max pose de problèmes de qualité et notamment eu égard aux guidelines de la marque. Google semble l'avoir en partie entendu puisqu'il annonce pour bientôt la possibilité pour les annonceurs de renseigner sur Performance Max la charte graphique de la marque (police, couleurs et images de référence) afin de mieux encadrer la génération automatique des déclinaisons des assets visuels. "Nous intégrons également de nouvelles fonctionnalités d'édition d'images afin que les annonceurs puissent ajouter de nouveaux objets, étendre les arrière-plans et recadrer les images pour les adapter à n'importe quel format, taille et orientation", indique Google. Ces fonctionnalités seront également disponibles pour les annonceurs retailers sur leur flux produits.

Les annonceurs pourront afficher le "profil de leur marque" directement sur les résultats du moteur de recherche. Cet espace affichera des informations pratiques, des vidéos informatives, des avis consommateurs, afin de permettre à l'utilisateur d'en savoir plus sur la marque. "De plus, nous afficherons vos offres, promotions et politiques d'expédition actuelles au premier plan, en un seul endroit pratique pour les acheteurs. Les publicités continueront d'apparaître sur la page en même temps que le nouveau profil", pitche le géant. "Plus de 40% des requêtes d'achat sur le search mentionnent une marque ou un retailer. Cela suggère qu'une étape clé dans le parcours d'un acheteur consiste à en savoir plus sur votre marque", justifie Google. Le déploiement de ce nouvel espace dédié au profil de la marque se fera de manière progressive au cours des prochains mois.

Des recommandations d'achat orientées avec l'IA à partir d'une pub sur le search

Google teste en ce moment l'utilisation de l'IA générative pour peaufiner les résultats à partir du clic sur une pub lorsque cela concerne des "décisions d'achat complexes" à réaliser. "Un utilisateur rénove sa maison et recherche 'garde-meuble courte durée'. Un clic sur une annonce pour une entreprise de stockage pourrait le mener vers une expérience dynamique où l'IA l'aidera à déterminer ses besoins. S'il partage des détails, comme des photos de meubles et son budget, l'IA de Google pourra alors recommander la taille du garde-meuble et les matériaux d'emballage, avec un lien pour les acheter sur le site web."

Trois nouveaux formats immersifs boostés par l'IA générative sur Google Shopping

Les publicités présentant des produits vont gagner en expériences immersives. Un bêta test fermé permet de relier à une publicité des courtes vidéos de la marque ou de créateurs afin de permettre à l'internaute de visualiser le produit sur les personnes, découvrir des suggestions de style, etc. "Nous afficherons également des résumés produits par l'IA sous les vidéos afin que les acheteurs puissent voir les détails clés d'un produit avant de prendre la décision d'acheter."

Google annonce aussi l'intégration d'une technologie 3D pour les visuels des pubs de chaussures et la progressive généralisation de la fonctionnalité de réalité augmentée de type "virtual try-on". Cette dernière permet aux acheteurs de voir à quoi ressemblent les produits sur eux avant de les acheter. Ces expériences d'essayage virtuel étaient jusque-là limitées à certaines catégories de produits, comme beauté et hygiène, et sur quelques pays. Elles seront désormais étendues au secteur de l'habillement.

De nouveaux formats sur YouTube pour les annonceurs se servant de Demand Gen

Google annonce la mise en place de nouveaux formats notamment sur YouTube pour son outil de génération de considération Demand Gen : des formats verticaux, des autocollants publicitaires et des publicités animées générées automatiquement à partir des images présents sur le compte et des flux produits connectés à Demand Gen.

Google Ads Data Manager simplifié

Enfin, Google rend Google Ads Data Manager "accessible à tous" – et notamment les petits et moyens annonceurs. Ce gestionnaire permet de rassembler les données first party de différents formats et provenant de différentes sources pour perfectionner la mesure et l'activation des campagnes.