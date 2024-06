Investissements publicitaires en France : +10,3% pour le digital cette année selon GroupM

GroupM (WPP) publie ce 11 juin ses prévisions mondiales revues à la hausse. En France, les budgets, dopés par les JO cette année, continueront de privilégier le retail media, le social et la vidéo instream.

Les investissements publicitaires vont évoluer de 8,6% cette année en France, selon les nouvelles prévisions mondiales que GroupM (WPP) publie ce mardi 11 juin dans le cadre de son rapport intitulé "This year newt year" (TYNY). Les prévisions pour la France restent pratiquement stables comparé à il y a six mois, quand GroupM tablait sur +8,3% pour 2024. Le digital arrive avec un éclatant +10,3% dans un marché boosté par l'engouement publicitaire généré par les Jeux olympiques de Paris et "l'Euro de football dans l'Allemagne voisine". En revanche, l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale n'a pas pu être prise en compte.

"Les investissements liés aux événements sportifs ont lieu pendant tout le premier semestre pour s'étaler également sur l'été, une période habituellement peu investie, créant un appel d'air considérable. Ne serait-ce que pour les JO, près de 90 annonceurs partenaires se servent du contexte des Jeux pour développer leurs stratégies de marque", explique au JDN Raphaël Pivert, head of business media science chez GroupM France.

En 2024, même si tous les leviers devraient bénéficier de l'embellie, sans surprise c'est le retail media, les réseaux sociaux et la vidéo instream qui capteront le plus des budgets. Le retail media sera le canal à la plus forte croissance cette année au sein du digital, avec +27%, au point qu'il dépassera pour la première fois les niveaux d'investissements observés sur l'affichage extérieur. GroupM classe à part la CTV, qui devrait évoluer de 29,5% cette année en France, et de 12% l'année prochaine.

Ces belles perspectives pour 2024 contrastent avec une prévision bien plus timide pour 2025 : +4,1%, un changement interprété comme un retour à la normale et non comme un véritable coup de frein. Mais c'est tout de même moins que les 5,3% escomptés pour 2025 il y a encore 6 mois. Les raisons d'un tel changement en 2025 ? Le "JO Blues" qui se fera sentir dès septembre et le retour à une réalité moins lumineuse d'une économie avec des taux de croissance estimés à 0,7% en 2024 et 1,4% l'année suivante.

En 2025, les médias historiques (radio et TV linéaires et presse papier) rentreront dans une nouvelle phase de rétraction budgétaire, GroupM tablant sur -3,8% tous leviers offline confondus (-3,5% pour la presse imprimée, -4,7% pour la TV linéaire). Quant au digital, il devra se contenter d'un +6,6% en 2025.

Nouvelle méthode de calcul

Dans le monde, les investissements publicitaires vont croître de 7,8% cette année pour atteindre 989,8 milliards de dollars. GroupM révise nettement à la hausse ses prévisions, puisqu'il y a encore six mois l'agence tablait sur une croissance mondiale des investissements publicitaires de 5,3% cette année. Une évolution surtout expliquée par un changement de méthodologie et un accès plus détaillé à des informations concernant le secteur de l'affichage extérieur sur le marché chinois selon notre interlocuteur.

Mais ce n'est pas tout, car malgré un contexte économique tendu, la consommation a tenu bon et l'IA commence déjà à avoir un effet sur les investissements des entreprises, indiquent les auteurs du rapport : "Malgré la poursuite de l'inflation sur de nombreux marchés, impactant les prix de l'alimentation et du logement notamment, les dépenses de consommation ont tenu bon. De plus, l'essor des produits d'intelligence artificielle (IA), des services et du matériel informatique a probablement contribué à stimuler les investissements des entreprises malgré des conditions économiques incroyablement restrictives sur des pays tels que les États-Unis", peut-on lire dans le document.

La Chine et les Etats-Unis sont les véritables moteurs de cette croissance puisqu'ensemble ces deux pays comptent pour 57,1% des budgets investis et que 22 des 25 plus importants annonceurs mondiaux viennent de ces deux pays. Les canaux qui récoltent le plus de fruits de ces dynamiques de croissance sont le digital et l'affichage. Une tendance qui devrait se poursuivre en 2025 bien qu'à un rythme un peu moins soutenu, avec +6,8%, pour dépasser le trillion de dollars. A noter l'essor explosif de la CTV dans le monde en 2024 : +180,4% eu Japon, +26,4% eu Canada. Tandis que la CTV grimpe, la pub télé linéaire décline dans la plupart des marchés.

La France est le 6e marché publicitaire mondial. Devancée par les Etats-Unis, la Chine, le Japon, le Royaume-Uni et l'Allemagne, elle se place avant le Brésil, l'Inde et le Canada.