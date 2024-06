Omi lève 13 millions d'euros pour son outil de générations de visuels en 3D

L'éditeur français d'un logiciel SaaS de modélisation et de rendus photos et vidéos en 3D avec l'IA générative multiplie par 4 son chiffre d'affaires et met le cap sur les Etats-Unis.

Omi, éditeur français d'un logiciel SaaS de modélisation et de rendus photos et vidéos en 3D pour les marques, annonce ce lundi 17 juin réaliser une levée de 13 millions d'euros en série A auprès de Dawn Capital, son investisseur historique, toujours avec la participation de Founders Future et de business angels, dont Paul Robson, ancien président international d'Adobe.

Depuis son lancement en 2020 par les frères Hugo et Paul Borensztein, le leitmotiv d'Omi est d'industrialiser et de faciliter la création d'assets visuels publicitaires (display et vidéo) de qualité grâce à la 3D, en la rendant accessible à tout type d'entreprise. Un pari permis par des tarifs alléchants pour un rendu qualitatif et une plateforme intuitive servant à compléter un processus qui remplace les campagnes de shooting photo et de production vidéo. L'abonnement à Omi est calculé en fonction du nombre de produits à modéliser. Le prix de l'abonnement annuel démarre à 500 euros et peut atteindre quelques centaines de milliers d'euros pour les entreprises disposant de catalogues de plusieurs dizaines de milliers de références.

A l'automne 2023 Omi a lancé sa première fonctionnalité intégrant l'IA générative pour la création et modification de fonds d'image, à laquelle viennent s'ajouter désormais d'autres fonctionnalités alimentées par l'IA générative pour l'amélioration des textures, la construction de contextes en 3D à partir de photos existantes et la production de vidéos en 3D pour la mise en scène des produits.

"L'approche technologique de l'entreprise basée sur la 3D combinée à l'IA générative la différencie fortement sur ce marché car elle permet de créer des assets visuels à la fois beaucoup plus réalistes grâce à la 3D et de manière beaucoup plus flexible, grâce à l'IA générative. Omi, c'est surtout un outil end-to-end qui couvre le processus de A à Z : plus besoin pour l'annonceur de recourir à des agences ou professionnels spécialisés dans la manipulation d'outils très complexes pour aboutir à des contenus publicitaires de qualité", explique au JDN Dan Chaplin, partenaire chez Dawn Capital. "C'est cette démocratisation de la production de visuels proposée par Omi qui est selon nous tout à fait disruptive à un moment où les marques ont besoin de produire une quantité énorme d'assets pour nourrir leurs stratégies de brand content sur les différentes plateformes. Que l'ex-président international d'Adobe vienne nous rejoindre montre l'intérêt de cette solution", ajoute-t-il.

Concrètement, le marketeur envoie à Omi les photos dont il dispose ou les produits à mettre en scène pour que la start-up s'occupe de leur modélisation en 3D. A l'annonceur ensuite de composer le contexte de l'image ou de la vidéo en cliquant sur les dizaines de milliers de variables proposées par la plateforme et en se servant de ses fonctionnalités à base d'IA générative.

Clients grands comptes et cap sur les Etats-Unis

A la différence de ses débuts, où l'entreprise s'est plutôt fait connaître auprès de la mid et long tail d'annonceurs en opérant cette "démocratisation" de la production visuelle publicitaire, Omi séduit désormais également les grands comptes : ces derniers seraient majoritaires dans le portfolio de l'entreprise, qui revendique 600 clients actuellement, parmi lesquels Clarins, Fauchon ou Nestlé.

L'année 2023 a vraisemblablement était faste pour l'entreprise qui déclare avoir multiplié par 4 son chiffre d'affaires et qui compte renouveler la prouesse en 2024 quand ses recettes devraient atteindre "plusieurs millions" d'euros. "Cette levée nous sert à consolider la très forte croissance que nous avons observée et à déployer notre produit auprès des grands comptes", déclare Hugo Borensztein, cofondateur et CEO d'Omi.

Avec cette nouvelle enveloppe en poche, Omi entend également se développer davantage à l'international, où elle réalise 15% de son chiffre d'affaires. 45 personnes travaillent pour la start-up en Europe du nord et au Royaume-Uni : en plus de vouloir consolider ses positions en Europe, l'entreprise fixe le cap sur les Etats-Unis. Omi annonce vouloir augmenter ses effectifs de 50% sur les deux prochaines années.