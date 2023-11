Omi lance la 3D générative pour les fonds d'images et de vidéos de produits

La nouvelle fonctionnalité proposée par la start-up française transforme en 3D la mise en scène des produits avec l'IA générative.

La start-up française Omi, qui édite un logiciel SaaS de modélisation et de rendus photos et vidéos premium en 3D pour les marques, annonce le lancement de Magic Background, sa fonctionnalité propriétaire de génération de fonds d'image basée sur l'IA générative open source Stable Diffusion.

"Omi transforme le visuel en 2D généré par l'IA en image 3D sur lequel l'utilisateur vient placer son produit. La qualité du rendu 3D reste notre grand point de différenciation vis-à-vis les solutions d'IA générative. Notre technologie permet de gérer les reflets, les ombres et reliefs du fond généré par l'IA afin d'obtenir une intégration parfaite du produit à son contexte d'image ultra réaliste avec de la profondeur propre à une scène en 3D", se félicite Hugo Borensztein, cofondateur et PDG d'Omi.

Une image créée avec la solution d'Omi. © Omi

D'une simplicité déconcertante, la plateforme permet au marketeur de choisir ses critères à partir de simples cases à cocher (intérieur/extérieur, ambiance, paysage, météo, moment de la journée, couleur, angle de vue, etc.). Il est également possible de personnaliser davantage sa production en précisant son code couleur et en détaillant les caractéristiques souhaitées afin que l'image de fond qui viendra habiller son produit soit générée par l'IA. Nul besoin d'une connaissance fine dans l'art de prompter.

Gwendal Tissier, fondateur de Black Honey, jeune marque parisienne de bougies, diffuseurs et cosmétiques, client et bêta testeur d'Omi, se montre assez convaincu. "J'ai beaucoup testé les solutions existantes comme Dall-E et Midjourney mais leur rendu n'est pas qualitatif : on se retrouve toujours avec un décalage entre le fond et le produit. Or, chez nous, chaque collection est une destination et un voyage olfactif qu'il nous faut être capables d'illustrer, que l'on soit à Tahiti pour le monoï ou à New York pour l'orchidée. Avec cette nouvelle fonctionnalité d'IA générative proposée par Omi je peux très rapidement mettre en scène mon produit de façon parfaitement intégrée, réaliste et immersif sur une destination précise sans bouger de chez moi", explique le dirigeant.

Du pain béni pour ce chef d'entreprise pour qui des images de qualité servant à mettre en valeur ses 40 références sont capitales et alors qu'il n'aurait jamais eu les moyens de produire ses assets marketing et publicitaires de manière traditionnelle, encore moins en les scénarisant dans les quatre coins du monde. "Je pense que Black Honey ne serait pas là où elle est sans Omi, car je ne disposais pas de moyens financiers au début pour produire des images ultra qualitatives que jusqu'il y a trois ans seul un shooting pouvait fournir. Huit clients sur dix ne sentent pas nos produits avant de les acheter : c'est l'image qui les convainc d'acheter", rappelle Gwendal Tissier. Un raisonnement d'autant plus stratégique que la TPE, aujourd'hui en fort développement, doit générer de grands volumes de visuels par produit, collection, saison, etc. pour alimenter à la fois son site, ses pages sociales et les places de marché e-commerce tout en préservant son image de marque.

Le lancement de Magic Background s'ajoute aux fonctionnalités de création de fonds et de customisation de contexte jusque-là proposés par Omi toujours dans une optique d'industrialiser la création d'assets visuels publicitaires premium, marque de fabrique de la start-up français. "Le plus difficile, c'est d'industrialiser des rendus très qualitatifs, et c'est ce que nous faisons", insiste Hugo Borensztein. L'annonceur gagne du temps et de l'argent : quelques jours au lieu de semaines consacrées aux shooting photo, OMI s'engageant sur un délai moyen de deux jours à compter de la réception des plans ou des produits, et un abonnement de 30 euros par mois, dégressif en fonction du nombre d'images générées soit 360 euros à l'année au maximum. "Une petite marque, faisant entre 1 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires dépenserait 50 000 euros par an en production d'images de qualité si elle choisissait de le faire de manière traditionnelle", schématise le dirigeant.

Créée en 2020, Omi revendique désormais plus de 500 abonnés à sa solution, dont 60% de TPE et PME et 40% de grands comptes tels que Clarins, Mouton Cadet et AMPM. La fonctionnalité basée sur l'IA générative est proposée sans frais supplémentaires pour la production d'images. Un surplus est demandé pour la vidéo.