Info JDN : Mobsuccess acquiert Sensego, une start-up d'IA incubée chez Meta

L'entreprise revendique des ROI améliorés de 70% en moyenne grâce à l'optimisation en continu des campagnes publicitaires.

Le groupe Mobsuccess, spécialisé dans l'achat média, l'app marketing et la production de vidéos sociales pour les marques distribuées et les enseignes à réseaux, annonce ce mardi 2 juillet l'acquisition pour un montant non dévoilé de Sensego. La start-up est spécialisée dans le machine learning appliqué au marketing digital.

Sensego est incubée et accélérée chez Meta à Station F depuis 2019. Après deux années complètes de R&D, l'adtech optimise en continu les performances des campagnes publicitaires (ventes, génération de leads, etc.), en identifiant les scénarios les plus porteurs à partir de l'analyse des résultats procurés par les combinaisons de différentes variables telles que le seuil des enchères, le segment d'audience ciblé ou la nature des assets créatifs. "Les medias traders et les annonceurs avaient besoin de disposer d'une sorte de copilote IA pour les aider à identifier les formules gagnantes de leurs campagnes sur les réseaux sociaux", explique au JDN Ahmat Faki, président de Sensego.

"Ce n'est pas évident de sortir quelqu'un d'un réseau social pour le faire venir réaliser une simulation de crédit immobilier sur le site d'une banque", illustre l'entrepreneur. "Il faut déjà trouver les personnes les plus susceptibles d'être sensibles à ce besoin. Mais ce n'est pas tout. Le changement d'un détail ou d'une accroche dans une créa peut peser de manière décisive sur les performances du dispositif. Sensego est là pour trouver ce qui fonctionne." Cet apprentissage continu nourrit à son tour les bases de connaissance des algorithmes de la plateforme. Il permet à la start-up de revendiquer des gains de performance moyens de 70% sur le ROI publicitaire. Servant une dizaine de marques en fil rouge, dont Logis Hôtels, Groupe Barrière ou Banque Populaire, selon un modèle SaaS, Sensego s'est concentré jusque-là sur les plateformes sociales de Meta pour l'activation d'enveloppes cumulant 6 millions d'euros en 2023.

En intégrant le groupe Mobsuccess, la start-up va désormais déployer sa technologie également sur des leviers aussi divers que YouTube, Waze, Snapchat, le DOOH et en programmatique où opère Mobsuccess notamment à travers Widely, son méta-DSP. De quoi permettre à Sensego de beaucoup apprendre, ne serait-ce qu'avec les quelques 12 milliards d'impressions livrées chaque année par l'adtech.

"Widely opère l'achat sur ces différentes plateformes en optimisant à la fois le ciblage et la pression publicitaire notamment avec une surcouche géographique plus fine que ce qui est proposé nativement. C'est ce qui nous permet d'augmenter sensiblement l'efficacité des campagnes des enseignes à réseau", explique Thomas Fagot, CEO de Mobsuccess. "L'acquisition de Sensego va renforcer nos capacités d'optimisation grâce à l'IA et au machine learning en s'imbriquant dans chacune de nos trois solutions : Widely mais également Farly (app marketing, ndlr) et Story (production de contenus sociaux, ndlr), pour optimiser l'achat média. Sensego va nous permettre également de lancer une nouvelle business unity plus fortement orientée performance et génération de leads pour le commerce en ligne." Un changement important pour venir compléter une activité jusque-là axée sur les magasins physiques et le drive-to-store.

De quoi apporter de la croissance aux unités existantes et une nouvelle activité à Mobsuccess qui cumule avec Sensego quatre acquisitions en trois ans. Le groupe revendique une dynamique de croissance soutenue (+31% en 2023) avec 150 clients en portefeuille (dont Decathlon, Atol, Gifi ou Carrefour) et vise toujours atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros dans trois ans. Mobsuccess continue de travailler sur un projet de levée de fonds, confirmant ce que l'entreprise avait indiqué au JDN, pour le conforter dans sa dynamique de croissance externe. Sensego quant à elle reste pour le moment une entité indépendante dans le groupe. La jeune pousse devrait dépasser 1 million d'euros de chiffres d'affaires cette année.