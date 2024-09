Avec le SEO Media, While vise 2 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année

En faisant le lien entre les résultats des moteurs de recherche et la pub display, la start-up française séduit de grandes marques et annonce son premier tour de table.

Une nouvelle méthode de ciblage display vient d'apparaître sur le marché français : le "SEO Media". Il s'agit d'afficher la pub au moment où l'internaute consulte des pages sur le web pour se renseigner sur un produit ou un service. La méthode est proposée par la jeune pousse française While, fondée il y a à peine un an. En faisant le lien entre les résultats du moteur de recherche et la pub display, While a déjà embarqué une soixantaine d'annonceurs, dont plusieurs noms du CAC 40 dans les secteurs de l'automobile, de la grande distribution et de l'industrie pharmaceutique. L'entreprise se dit rentable et projette un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros pour cette année en même temps qu'elle rend (un peu) public ce jeudi 26 septembre son tout premier tour de table en pré-amorçage, dont le montant n'est pas dévoilé,.

Le dispositif déployé par While peut se résumer en trois étapes. D'abord, les robots de While collectent les tops 100 url qui ressortent sur les résultats des moteurs de recherche avec des contenus éditoriaux, répondant à des milliers de variantes d'une requête d'information sur un produit ou un service que son client annonceur entend promouvoir. L'IA de la start-up sélectionne les url correspondant à des publishers dont les inventaires sont disponibles sur l'open web. Enfin, While se rend ensuite sur le marché programmatique pour diffuser de la publicité display sur ces mêmes url, le tout se passant en une fraction de secondes. Un système qui permet à l'annonceur d'être présent avec sa publicité display sur la page que l'internaute intentionniste consulte pour prendre sa décision, soit précisément au "zero moment of truth" (l'instant zéro de la prise de décision), si cher aux marketeurs.

"Prenons l'exemple d'un opérateur de télécommunications comme Bouygues Telecom (client de While, ndlr), qui entend adresser les parents en recherche de renseignements sur le meilleur forfait mobile pour leur adolescent via des mots-clés comme 'forfait pour adolescent' ou 'premier forfait ado'. De son côté, l'internaute qui réalise cette recherche sur le web se voit proposer de nombreux sites médias développant ce sujet. Dès qu'il s'y rend, il est exposé à une publicité Bouygues Telecom ciblée avec un message adapté à son besoin, le tout au sein d'un environnement premium", explique au JDN Florian Marcus, cofondateur de While avec Cyril Teissier et Mathieu Giraud. Pour garantir la qualité du cadre de diffusion, l'adtech filtre les url avec des listes d'exclusion tout en les croisant avec les listes autorisées par les annonceurs.

Les trois cofondateurs de While sont des anciens de Keymantics/KMTX. Rachetée en 2022 par Seedtag, cette adtech de microciblage spécialisée dans l'analyse des URL de l'open web en programmatique avait été cofondée par Arthur Querou, aujourd'hui patron de Vibe.co. Une quinzaine de vétérans du monde de l'adtech soutiennent While dans ce premier tour de table, parmi lesquels Nicolas Rieul, président de l'Alliance Digitale, ex-Criteo et cofondateur d'Actionnable, Nathan Venezia, cofondateur de Manadge, acheté en 2023 par Triton Digital et Thomas Zaepffel, cofondateur d'Adot, l'adtech entrée dans le giron de la régie publicitaire Veepee dès 2016.

Depuis son lancement, en août 2023, While a servi 60 annonceurs sur une centaine de campagnes display et vidéo opérées en Europe et aux Etats-Unis. Avec ce premier tour de table, l'entreprise entend renforcer ses équipes commerciales et techniques pour consolider sa présence en France et faire évoluer sa solution. While se rémunère en facturant un pourcentage du CPM.