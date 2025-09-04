La Cnil inflige des amendes massives à Google et Shein pour non-respect des règles sur les cookies

La Cnil émet deux amendes d'un montant inédit : 325 millions d'euros pour Google et 150 millions pour Shein. En cause, des pratiques jugées illégales concernant l'utilisation des cookies publicitaires et le respect du consentement des internautes.

Le gendarme français du numérique poursuit sa croisade contre les abus en matière de traçage en ligne. Ce 3 septembre, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a sanctionné Google d'un montant record de 325 millions d'euros et Shein de 150 millions d'euros pour manquements graves liés à l'usage des cookies publicitaires, poursuivant ainsi son plan d'action initié en 2019 pour renforcer la protection des données des internautes.

Google sanctionné à hauteur de 325 millions d'euros

Le montant est record. Google est condamné pour avoir inséré des publicités dans les onglets " Promotions " et " Réseaux sociaux " de Gmail sans accord préalable des utilisateurs. La CNIL reproche également au groupe d'installer des cookies publicitaires dès la création d'un compte, sans laisser aux internautes la possibilité de les refuser.

Ces manquements interviennent alors que Google avait déjà été épinglé à plusieurs reprises ces dernières années pour des pratiques similaires.

Shein écope de 150 millions d'euros

Le site de vente en ligne de mode Shein n'est pas épargné. Selon la CNIL, des cookies publicitaires étaient déposés automatiquement dès la première visite sur le site, avant tout choix de l'utilisateur. Le régulateur pointe aussi un manque d'information sur la gestion de ces traceurs. Avec environ 12 millions de visiteurs par mois en France, l'impact de ces pratiques est jugé particulièrement significatif.

Des réactions contrastées

Google assure prendre acte de la décision et rappelle avoir récemment amélioré ses paramètres de personnalisation et la présentation des annonces dans Gmail. L'entreprise étudie la décision de la Cnil, elle dispose de quatre mois pour faire appel.

Shein, de son côté, conteste la sévérité de la sanction et annonce faire appel devant le Conseil d'État et la justice européenne. L'entreprise estime que l'amende est " disproportionnée " et met en avant sa coopération avec les autorités françaises.

Entreprise Amende (euros) Motifs principaux Google 325 millions Publicités Gmail sans consentement, cookies installés par défaut Shein 150 millions Cookies déposés dès la connexion, information insuffisante des internautes

Un signal fort envoyé aux géants du numérique

Ces sanctions figurent parmi les plus lourdes jamais prononcées par la Cnil. Elles marquent la volonté de l'autorité de régulation de contraindre les grandes plateformes internationales à respecter strictement le cadre juridique français et européen sur la protection des données personnelles.