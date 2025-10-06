Annonceurs exclusifs, top 10, percée du BtoC : les détails du premier bilan de Kantar Media sur LinkedIn

Près de 21% des annonceurs répertoriés par Kantar Media comme étant actifs sur le paid social sont exclusifs à LinkedIn.

En France, sur une base de 28 665 annonceurs répertoriés par Kantar Media comme étant actifs au premier semestre de l'année sur cinq plateformes sociales, 7 926 (28%) se servent de LinkedIn. Fait important : de ce total, un peu plus de 6 000 sont exclusifs à LinkedIn comparé aux autres réseaux sociaux mesurés, soit environ 21% de l'ensemble des annonceurs répertoriés par la veille paid social de Kantar Media. "Ces volumes sont considérables, nous ne nous attendions pas à en détecter autant", confie au JDN Marianne Le Vavasseur, directrice du digital chez Kantar Media France. Ces données, partagées en exclusivité avec le JDN, sont issues de la toute nouvelle veille publicitaire digitale dédiée à LinkedIn, lancée cet été par Kantar Media, dans le cadre de son offre paid social.

Sur le top 10 annonceurs, on retrouve Google, Amazon, Dell, Fisher Investissements, Microsoft ou Total Energies mais également Van Cleef & Arpels Joaillerie. Preuve que les efforts de LinkedIn pour devenir aussi une destination de référence pour les annonceurs BtoC ciblant les catégories sociales aisées apportent des résultats. "LinkedIn est à la fois un réseau social puissant en France, avec 15 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 3 millions de visiteurs uniques par jour (août, Médiamétrie) et une destination très affinitaire avec une cible très convoitée par les annonceurs : les CSP+", résume Marianne Le Vavasseur.

Pour établir son classement, Kantar Media estime les montants nets investis par les marques. De quoi permettre aux agences et annonceurs d'analyser les investissements médias de leurs concurrents et leur positionnement. De quoi aussi augurer d'une plus forte représentativité des marques BtoC sur le bilan annuel, qui prendra en compte la période des fêtes de fin d'année. "Les marques de luxe par exemple communiquent sur des moments clés, comme les fêtes de fin d'année", suggère Marianne Le Vavasseur.

Juste derrière le premier bataillon des top 10, apparaissent Hubspot (11e), Qonto (12e), BFM (13e), Salesforce (14e) et SAP Logiciels (15e), pour nous rappeler la spécificité de réseau social professionnel de LinkedIn. Cette dernière se fait sentir aussi dans le top 5 secteurs des annonceurs présents dont seulement une catégorie, celle des services, se trouve bien représentée chez les autres réseaux sociaux mesurés. Et même dans ce cas, ce ne sont pas les mêmes segments. Même le secteur de la distribution, souvent très fortement représenté chez tous les médias, est ici aux abonnés absents pour laisser la place à l'informatique, banque & assurances, enseignement & formation et industrie. Parmi les annonceurs présents uniquement sur LinkedIn sur les cinq réseaux sociaux mesurés, on peut citer Workday, Figma, Yousign et Zendesk.

La veille paid social de Kantar Media inclut quatre autres réseaux sociaux : Facebook depuis 2019 et, depuis 2023, Instagram, Snapchat et TikTok.