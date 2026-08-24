Les cinq infos Adtech qu'il ne fallait pas louper cet été

Arrivée de la pub sur ChatGPT en France, bataille entre éditeurs et Gafam, résultats adtech décevants, voici les moments forts du mois d'août dans l'adtech.

La pub arrive sur ChatGPT en France (et en Europe) lundi 24 août

Depuis lundi 24 août, ChatGPT Ads est lancé dans 31 pays européens, dont la France. Les publicités seront affichées uniquement aux utilisateurs des offres"Free"et"Go". Les annonceurs voulant activer des campagnes devront passer par une des agences partenaires, à savoir Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas et Dentsu, ou par l’équipe commerciale de l’entreprise, indiquait Open AI le 19 août, en précisant qu’une plateforme en libre-service", destinée aux petites entreprises et aux entrepreneurs sera bientôt proposée". Depuis cette annonce, le club des agences partenaires actives en France sur ce canal s'est renforcé avec Cosmo5, qui lance cette semaine des campagnes ChatGPT pour 10 de ses clients, et Criteo, dont les clients français peuvent également accéder à ChatGPT Ads "dans leurs workflows Criteo habituels".

OpenAI insiste sur le fait que"les publicités sont clairement identifiées et séparées des réponses de ChatGPT, elles n’influencent pas ces réponses, les annonceurs n’ont pas accès aux conversations des utilisateurs". Ce lancement en Europe intervient alors que l’activité publicitaire d’OpenAI a démarré aux Etats-Unis il y a tout juste six mois.

Droits voisins: Meta fait appel de la décision de l'Adlc

L’information a été rendue publique jeudi 13 août : Meta a décidé de contester la décision de l’Autorité de la concurrence française (Adlc), rendue le 8 juillet, de prononcer des mesures conservatoires et d’obliger Meta à "négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse" la rémunération des droits voisins. Meta déclare avoir engagé un dialogue constructif avec les éditeurs et considère que les conditions requises pour l’octroi par l’Autorité de mesures conservatoires n’étaient pas remplies.

L’Adlc avait été saisie en 2025 par la Société des droits voisins de la presse (DVP) et l’Alliance de la presse d’information générale, qui reprochent à Meta d’avoir voulu leur imposer sa propre méthode de calcul de rémunération pour la reprise de leurs contenus sur ses services, tout en refusant de leur donner les informations nécessaires à l’appréciation objective de ces propositions. Dans sa décision du 8 juillet, l’Autorité avait estimé que les pratiques de Meta étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante et portaient une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse et aux intérêts des saisissantes. La cour d’appel de Paris examinera le recours de Meta le 17 septembre.

L'Alliance saisit l'Adlc contre AI Overviews et AI Mode de Google

L’Alliance de la presse d’information générale a annoncé mardi 11 août avoir saisi l’Autorité de la concurrence française (Adlc) pour"demander le respect par Google des engagements"en matière de droits voisins pris devant l’autorité en 2022. Selon l’organisme, le lancement d’AI Overviews et de AI Mode en France, courant juillet, n’a pas été précédé d’une négociation avec les éditeurs alors même que ces fonctionnalités d’IA se basent sur leurs contenus pour formuler des réponses sur le moteur de recherche. La loi sur les droits voisins subordonne l’utilisation des contenus de presse à une autorisation préalable de la part des éditeurs et à une rémunération de ces derniers. Les éditeurs espèrent que la saisine de l’Adlc oblige Google à passer à la table de négociation.

Nielsen rachète Double Verify pour 2,15 milliards de dollars

Nielsen, référence de la mesure d’audience aux Etats-Unis, a annoncé jeudi 6 août le rachat de DoubleVerify, plateforme buy-side de vérification de la qualité publicitaire digitale, pour 2,15 milliards de dollars. L’opération, qui aboutira à la sortie de bourse de DoubleVerify, devrait être finalisée d’ici le premier trimestre 2027.

DV devra convaincre les annonceurs que la plateforme gardera intact le caractère indépendant de sa mesure en intégrant un groupe dont le job est de mesurer les audiences des éditeurs et diffuseurs. Les annonceurs souhaitent s’appuyer sur un tiers de confiance neutre pour évaluer la qualité (visibilité, brand safety, absence de fraude) des contacts publicitaires. Pour Nielsen, qui peine à restaurer son capital de confiance depuis que le MRC lui a retiré en 2021 son accréditation pour la mesure de l’audience TV (retrouvé pour la TV nationale en 2023), le rachat d’une société accréditée par le MRC lui permettant de proposer un service supplémentaire et complémentaire peut s’avérer un atout majeur.

Criteo, Teads, TTD : des résultats décevants au T2

Les géants de l’adtech sur l’open web continuent de subir la perte de vitesse de ce dernier. Les chiffres d’affaires du deuxième trimestre, dévoilés début août, parlent d’eux-mêmes. Prenons Teads, dont les efforts de conquête de la CTV, segment en très forte croissance pour l’entreprise (+67%), ne suffisent pas pour freiner les pertes : son CA était en baisse de 17% au deuxième trimestre sur un an. Pour Criteo, le recul du chiffre d’affaires a été de 11% au deuxième trimestre sur un an, son résultat net ayant chuté de 49%. Quant à The Trade Desk, les +3% de son chiffre d’affaires sur un an contrastent avec les +12% du premier trimestre. "La publicité politique a probablement constitué un léger facteur de soutien au cours du trimestre, ce qui suggère que le ralentissement sous-jacent pourrait être encore plus marqué", peut-on lire chez Madison and Wall.

Les analystes voient dans ses résultats les conséquences de l’attractivité toujours de plus en plus écrasante des Gafam auprès des annonceurs. A noter que Teads a assigné Google en justice le 3 août devant le tribunal fédéral du district Sud de New York pour obtenir réparation financière pour ses pratiques anticoncurrentielles dans l’adtech.