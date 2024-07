Les bénéfices de Samsung multipliés par 13 au deuxième trimestre grâce à l'IA

Samsung a enregistré des résultats financiers exceptionnels grâce à l'essor de l'intelligence artificielle et à la hausse des prix des puces mémoire.

L'ère de l'intelligence artificielle transforme radicalement l'industrie technologique, et Samsung en profite. Alors que la demande pour les puces mémoire explose, portée par les avancées en IA, le géant sud-coréen enregistre des bénéfices spectaculaires, multipliés par treize au deuxième trimestre.

Samsung est le plus grand fabricant mondial de puces DRAM et NAND Flash. Selon TrendForce, et les prix des puces DRAM ont augmenté de 13 à 18%, tandis que les puces NAND Flash ont vu leurs prix grimper de 15 à 20% par rapport au trimestre précédent.

Grâce à cette demande accrue, Samsung a enregistré un bénéfice d'exploitation de 8 800 milliards de wons (5,9 milliards d'euros) au deuxième trimestre. Ce résultat marque une augmentation spectaculaire par rapport aux 670 milliards de wons réalisés à la même période l'année précédente. La division des semi-conducteurs de Samsung, en particulier, a vu son bénéfice d'exploitation atteindre 4 600 milliards de wons (3 milliards d'euros), contre une perte de 4 360 milliards de wons l'an dernier.

Cependant, tous les secteurs de Samsung n'ont pas connu une telle réussite. La branche mobile a vu son bénéfice d'exploitation diminuer malgré un volume de ventes similaire. Les coûts plus élevés des pièces détachées et les dépenses accrues en marketing et développement pour les services d'IA ont pesé sur les résultats. Le bénéfice d'exploitation de cette division est estimé à 2 200 milliards de wons, en baisse par rapport aux 3 040 milliards de wons de l'année précédente.

La compétition avec Apple

Samsung se prépare à lancer ses nouveaux téléphones pliables et accessoires mobiles, y compris une nouvelle bague de suivi de santé, lors d'un événement à Paris le 10 juillet. Cette stratégie vise à concurrencer directement Apple sur les segments de marché.

Les analystes restent optimistes quant aux perspectives futures de Samsung, s'attendant à ce que la demande en technologies IA continue de croître, soutenant ainsi la performance financière de l'entreprise.