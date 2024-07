La Commission européenne renouvelle sa confiance en Ursula von der Leyen

À la tête de la Commission européenne depuis 2019, la conservatrice allemande a été réélue pour un second mandat de cinq ans.

Ce 18 juillet 2024, Ursula von der Leyen a été réélue à la présidence de la Commission européenne, confirmant ainsi la confiance des eurodéputés en sa capacité à diriger l'exécutif européen pour un second mandat. Cette réélection, obtenue après des mois de négociations intenses et de débats houleux, marque un tournant dans la politique européenne à un moment où les défis économiques, environnementaux et géopolitiques se multiplient.

Un vote décisif pour l'Europe

Le vote pour la réélection d'Ursula von der Leyen s'est déroulé dans un contexte de fortes tensions politiques. Avec 401 voix en sa faveur, elle a surpassé la majorité absolue nécessaire, témoignant d'un soutien significatif malgré les dissensions au sein du Parlement européen.

Les eurodéputés ont dû peser soigneusement leurs choix face à une montée des extrêmes et des enjeux cruciaux pour l'avenir de l'Union européenne.

Ursula von der Leyen a présenté lors de son discours de réélection sa feuille de route pour les cinq prochaines années. Parmi ses priorités figurent la lutte contre le changement climatique avec un objectif ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 90% d'ici 2040.

Elle a également promis de renforcer les investissements dans les industries critiques et la défense, tout en mettant en avant des politiques sociales telles qu'un plan pour un logement abordable

Soutiens et oppositions : une coalition fragile

Malgré son succès, la réélection de von der Leyen n'a pas fait l'unanimité. Si elle a pu compter sur le soutien des centristes, des libéraux et des écologistes, des voix discordantes se sont également fait entendre.

Certains groupes de gauche et d'extrême droite ont exprimé leur mécontentement, critiquant son bilan et ses promesses jugées insuffisantes ou incohérentes. Cependant, la coalition centriste majoritaire a permis de compenser ces défections et d'assurer sa réélection.

Enjeux géopolitiques et environnementaux

La présidente réélue a souligné la nécessité de maintenir une Europe forte et unie face aux défis mondiaux. La guerre en Ukraine, les tensions commerciales avec la Chine et les incertitudes politiques aux États-Unis, notamment le potentiel retour de Donald Trump, sont autant de facteurs qui nécessitent une direction stable et déterminée.

Ursula von der Leyen s'est engagée à promouvoir une "Commission géopolitique" capable de défendre ses intérêts et valeurs sur la scène internationale. Elle a insisté sur le fait que "le bain de sang à Gaza doit cesser immédiatement" et a appelé à un "cessez-le-feu immédiat et durable", d'après La Tribune.

Elle a également mis l'accent sur la compétitivité de l'Europe et a annoncé des mesures pour booster l'innovation technologique et renforcer la position de l'UE dans les secteurs stratégiques. La transition vers une économie plus durable est au cœur de cette stratégie, avec des investissements massifs dans les énergies renouvelables et les technologies vertes.