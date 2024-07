Wall Street fragilisée par les performances de Tesla et Alphabet

Les résultats trimestriels de Tesla et Alphabet ont fortement impacté les marchés boursiers, entraînant une baisse notable des indices Nasdaq et S&P 500, ainsi que des répercussions sur les marchés européens.

Les publications des résultats financiers de Tesla et Alphabet ont créé une onde de choc sur Wall Street. Ces géants technologiques ont révélé des performances en dessous des prévisions, entraînant une baisse marquée des principaux indices boursiers et suscitant des inquiétudes parmi les investisseurs.

Impact des résultats de Tesla et Alphabet sur les marchés

Les résultats trimestriels de Tesla et Alphabet ont été annoncés, créant une onde de choc sur les marchés financiers. Tesla a révélé une baisse de 45% de son bénéfice net, atteignant un chiffre d'affaires en baisse de 7% par rapport à l'année précédente. Ce résultat a déçu les attentes des analystes et a conduit à une chute de 12,33% de son action à la clôture.

Alphabet, la maison mère de Google, a également déçu les investisseurs malgré des bénéfices de 24 milliards de dollars. La société a annoncé des investissements massifs dans son infrastructure d'intelligence artificielle, suscitant des inquiétudes quant au retour sur investissement de ces dépenses. L'action d'Alphabet a perdu 5,03% à la clôture.

Réactions et performances des indices boursiers

Le Nasdaq, fortement axé sur la technologie, a chuté de 3,69%, enregistrant ainsi sa plus forte baisse depuis plusieurs mois. De son côté, le S&P 500 a aussi subi une baisse notable de 2,31%. C'est la première fois en 356 sessions qu'il descend de plus de 2% en une seule journée. Quant au Dow Jones, il a perdu 1,25%, terminant sous la barre des 40 000 points, une première en deux semaines.

Les autres membres des Sept Magnifiques, incluant Apple, Microsoft, Amazon, Meta Platforms, et Nvidia, ont également vu leurs actions chuter, aggravant la tendance baissière sur les marchés. Nvidia a enregistré une baisse de 6,8%, tandis qu'Apple, Microsoft, Amazon, et Meta ont chuté entre 2,9% et 6,8%.

Les marchés européens ont également été affectés par les résultats de Tesla et Alphabet. Le CAC 40 et l'Euro Stoxx 50 ont chacun cédé 1,12%, et le DAX allemand a reculé de 0,92%. En France, les actions de LVMH ont baissé de 5,02% après l'annonce d'un bénéfice net en recul de 14%, dû principalement à une baisse de la consommation en Chine. Deutsche Bank a également rapporté des résultats décevants, avec une perte nette de 143 millions d'euros, entraînant une baisse de 8,32% de son action.

Perspectives et inquiétudes des investisseurs

Les investisseurs restent préoccupés par les dépenses importantes des géants technologiques dans des secteurs tels que l'intelligence artificielle. Selon Peter Boockvar de Bleakley Financial Group cité par Les Echos, "les investisseurs ouvrent les yeux sur le fait que l'IA est pour l'instant un gros générateur de dépenses plutôt qu'un générateur de revenus". Cette perspective met en lumière les risques associés à ces investissements, qui pourraient ne pas porter leurs fruits immédiatement.

La volatilité du marché a été exacerbée par la campagne présidentielle américaine en cours, ajoutant une couche d'incertitude supplémentaire. Reuters nous indique que le Cboe Volatility Index, connu sous le nom de Wall Street's fear gauge, a atteint son plus haut niveau depuis avril, clôturant à 18,04.