L'épargne des français atteint des sommets : les livrets A et LDDS en tête

La tendance à l'épargne sécurisée se confirme en juillet 2024, avec des niveaux records pour les livrets réglementés malgré une concurrence accrue des produits financiers.

L'épargne des français, souvent perçue comme un indicateur de leur confiance économique, a de nouveau augmenté en juillet 2024. Les livrets A et Livrets de Développement Durable et Solidaire (LDDS), malgré un ralentissement par rapport à l'année précédente, continuent d'attirer les épargnants, atteignant un encours cumulé de 582,2 milliards d'euros. Ce nouveau record témoigne d'une tendance persistante à privilégier la sécurité dans la gestion des finances personnelles, en dépit de l'apparition d'alternatives plus rémunératrices.

Un record malgré un ralentissement

En juillet 2024, les livrets A et LDDS ont enregistré une collecte nette de 2,3 milliards d'euros, dont 1,57 milliard pour les livrets A et 730 millions pour les LDDS. Ce chiffre, bien que supérieur à celui du mois précédent (1,82 milliard d'euros en juin 2024 d'après La Tribune), reste inférieur à celui enregistré en juillet 2023, où la collecte avait atteint 3,02 milliards d'euros. Le total des encours pour ces deux produits a atteint 582,2 milliards d'euros, un niveau jamais vu auparavant.

Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne, a commenté ces résultats dans une note : "Les ménages continuent d'épargner durant l'été 2024. Avec la baisse de l'inflation, ces produits offrent désormais un rendement réel positif". Cette analyse met en évidence combien la stabilité économique est cruciale pour les épargnants.

L'attrait du Livret d'Épargne Populaire (LEP) se confirme

Le Livret d'Épargne Populaire (LEP), réservé aux ménages modestes, a également poursuivi sa progression en juillet 2024. L'encours de ce livret a crû de 460 millions d'euros, portant son total à 76,9 milliards d'euros.

Depuis le début de l'année, le LEP a enregistré une collecte nette de 4,98 milliards d'euros. Malgré la réduction du taux d'intérêt de 5% à 4% en août 2024, le LEP reste une option privilégiée pour les épargnants cherchant à protéger leur pouvoir d'achat.

Une épargne qui résiste malgré la concurrence

Bien que les livrets réglementés continuent de croître, ils doivent faire face à une concurrence accrue de produits financiers plus risqués mais potentiellement plus rémunérateurs.

L'assurance-vie, par exemple, a attiré 2,8 milliards d'euros en juin 2024, en hausse de 1,1 milliard d'euros par rapport à juin 2023. Les supports en unités de compte (UC), plus risqués, ont particulièrement attiré l'attention, avec une collecte nette de 3,5 milliards d'euros, tandis que les supports en euros ont enregistré une décollecte de 0,7 milliard d'euros.

Les perspectives pour les prochains mois restent incertaines, avec un second semestre qui pourrait être marqué par une augmentation des dépenses liées à la rentrée scolaire, aux impôts locaux, et aux fêtes de fin d'année. Les décisions gouvernementales concernant les taux d'intérêt des livrets défiscalisés et les éventuelles hausses d'impôts pourraient également influencer les comportements d'épargne des ménages.