Eiffage signe un contrat de 700 millions d'euros avec l'État pour un complexe à Saint-Ouen

Le groupe français de BTP collaborera avec des architectes et ingénieurs renommés pour transformer un site clé en Seine-Saint-Denis.

Le géant français de la construction Eiffage a annoncé lundi avoir remporté un contrat de près de 700 millions d'euros auprès du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour la construction et l'entretien d'un complexe tertiaire à Saint-Ouen-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Ce contrat, obtenu en partenariat avec l'agence d'architecture Groupe-6 et le bureau d'études Ingérop, marque une nouvelle étape importante pour le groupe, tant en termes de taille que de complexité du projet.

Un contrat majeur pour Eiffage et ses partenaires

Eiffage Construction, une filiale du groupe Eiffage, a été désignée pour mener à bien ce projet d'envergure, qui s'étendra sur une durée de cinq ans. Ce marché global sectoriel inclut la conception, la construction, ainsi que l'exploitation et la maintenance de cet ensemble tertiaire destiné au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Ce projet est situé dans un secteur en pleine mutation urbaine aux portes de Paris.

Ce contrat, estimé à "près de 700 millions d'euros", constitue l'une des plus grosses commandes récentes pour le groupe, selon un communiqué de presse relayé par Le Figaro.

L'association avec l'agence d'architecture Groupe-6 et le bureau d'études Ingérop renforce la crédibilité et les compétences mises en œuvre pour ce projet. Groupe-6, reconnu pour ses conceptions architecturales novatrices, et Ingérop, spécialiste en ingénierie et management de projet, apporteront leur savoir-faire pour garantir le succès de cette initiative.

Un projet stratégique

Sur le plan financier, ce contrat arrive à un moment crucial pour Eiffage. Le groupe a en effet enregistré une hausse globale de son chiffre d'affaires de près de 5% au cours du premier trimestre 2024, malgré un recul de 13,6% dans son activité construction, qui s'est élevée à 943 millions d'euros, contre plus d'un milliard un an plus tôt. Cette baisse dans le secteur de la construction reflète les défis économiques actuels, mais la signature de ce nouveau contrat devrait contribuer à dynamiser cette branche de l'entreprise.

Le choix de Saint-Ouen-sur-Seine pour l'implantation de ce complexe tertiaire n'est pas anodin. Située dans un territoire en pleine transformation, cette ville de la banlieue nord de Paris a déjà vu plusieurs grands projets d'infrastructures s'y implanter ces dernières années. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de modernisation urbaine qui vise à faire de Saint-Ouen un pôle attractif pour les entreprises et les institutions.