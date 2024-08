Mediawan poursuit son expansion en Europe en rachetant Our Films

L'investissement de Mediawan dans Our Films marque une nouvelle étape dans le développement international du studio français.

Le groupe audiovisuel français Mediawan, l'un des plus grands acteurs européens indépendants, continue d'étendre son influence à travers le continent. En prenant une participation majoritaire dans Our Films, une nouvelle société de production fondée par les producteurs italiens de renom Mario Gianani et Lorenzo Mieli, Mediawan consolide sa stratégie d'expansion internationale.

Une acquisition stratégique en Italie

Mediawan, déjà présent en Italie via la société Palomar, renforce son positionnement sur ce marché en plein essor avec l'acquisition de Our Films. Fondée au début de 2024 par Mario Gianani et Lorenzo Mieli, deux des producteurs les plus influents du cinéma italien, Our Films a pour ambition de produire des films, documentaires et séries télévisées à portée internationale.

Mario Gianani, ancien directeur de la société de production Wildside, est connu pour avoir produit des succès tels que The Young Pope de Paolo Sorrentino. Lorenzo Mieli, pour sa part, a dirigé The Apartment, une filiale de Fremantle, où il a produit des œuvres acclamées comme Bones and All de Luca Guadagnino.

Leur collaboration avec Mediawan ouvre de nouvelles perspectives pour le cinéma italien, tout en renforçant la capacité de Mediawan à produire du contenu de qualité sur la scène internationale.

Un partenariat basé sur la créativité et l'innovation

L'acquisition de Our Films par Mediawan s'inscrit dans une stratégie plus large visant à créer un réseau multi-européen de production de contenu.

Elisabeth D'Arvieu, directrice générale de Mediawan Pictures relayées par Les Echos, a exprimé son enthousiasme : "Cet investissement dans Our Films est avant tout un partenariat avec deux grands producteurs, Mario Gianani et Lorenzo Mieli, réputés dans le monde entier et qui font de la relation avec les talents une priorité. Ils affichent de plus une très forte appétence pour la coproduction internationale et les synergies, ce qui fait partie intégrante de notre ADN et de notre stratégie".

Une expansion internationale couronnée de succès

L'acquisition de Our Films s'ajoute à une série d'investissements stratégiques réalisés par Mediawan ces dernières années. En décembre 2022, le groupe avait déjà pris une participation majoritaire dans la société de production américaine Plan B, cofondée par Brad Pitt, et avait ensuite absorbé Leonine Studios en Allemagne. Mediawan est aujourd'hui présent dans 13 pays et dirige plus de 80 sociétés de production.

En France, Mediawan a récemment connu un immense succès avec l'adaptation cinématographique du Comte de Monte-Cristo, qui a dépassé les 7 millions d'entrées. Ce film est devenu l'un des plus gros succès du box-office français en 2024, confirmant la capacité du groupe à produire des œuvres qui captivent un large public.

Ce succès souligne la pertinence de la stratégie d'expansion internationale de Mediawan, qui vise à créer un réseau européen capable de rivaliser avec les plus grands studios mondiaux.