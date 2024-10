Bourse : Wall Street plombée par l'inflation, les investisseurs prudents en Europe et en Asie

Alors que la pression inflationniste persiste aux États-Unis, les marchés mondiaux ajustent leurs attentes. Les banques centrales et les résultats financiers à venir seront déterminants pour les prochaines semaines.

La Bourse de New York a terminé en léger recul hier, freinée par des données inflationnistes plus élevées que prévu. Ce climat d'incertitude s'est étendu aux marchés européens et asiatiques, où les investisseurs restent prudents face aux perspectives économiques mondiales. L'attention est désormais tournée vers les prochaines réunions des banques centrales et les résultats d'entreprises, qui pourraient influencer les futures tendances boursières.

Léger recul à Wall Street sous l'effet de l'inflation

Les indices américains ont clôturé en baisse jeudi, alors que les dernières données sur l'inflation ont révélé une hausse des prix à la consommation supérieure aux attentes des analystes. Le Dow Jones a perdu 0,14%, le Nasdaq a cédé 0,05%, et le S&P 500 a reculé de 0,21%.

Le chiffre de l'inflation, mesuré par l'indice CPI, a montré une progression de 0,2% sur un mois, atteignant 2,4% sur l'année. Ces résultats ont refroidi les investisseurs, qui espéraient une décélération plus marquée, alimentant des craintes sur les prochaines décisions de la Réserve fédérale (Fed).

En plus de l'inflation, les nouvelles inscriptions au chômage aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau depuis 14 mois, une donnée qui ajoute à l'incertitude concernant l'économie américaine. Les analystes s'interrogent désormais sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed, tiraillée entre la gestion de l'inflation et le soutien à l'emploi.

Des marchés asiatiques dispersés

Les places boursières asiatiques ont ouvert en ordre dispersé vendredi, influencées par le recul de Wall Street. L'indice Hang Seng de Hong Kong a enregistré une progression de 2,98%, tandis que le Shanghai Composite a cédé 0,50%. À Tokyo, la prudence dominait également, bien que l'indice Nikkei ait légèrement progressé de 0,29%.

Les investisseurs asiatiques restent prudents, en particulier en Chine où l'économie montre des signes de ralentissement. Les espoirs sont désormais tournés vers de possibles annonces de relance budgétaire lors de la prochaine conférence du ministère chinois des Finances, prévue ce week-end.

La Banque centrale chinoise a déjà injecté des liquidités pour soutenir l'activité, mais les marchés attendent des mesures supplémentaires pour redonner un élan à l'économie.

Prudence sur les marchés européens

En Europe, les Bourses ont ouvert proches de l'équilibre après les annonces d'inflation aux États-Unis. À Paris, le CAC 40 a cédé 0,34%, tandis que la Bourse de Londres a baissé de 0,07%.

Les investisseurs européens sont en attente des résultats des grandes entreprises américaines selon Les Echos, notamment les banques JPMorgan et Wells Fargo, qui doivent publier leurs résultats trimestriels ce vendredi.

L'inflation reste également un sujet de préoccupation en Europe, où les chiffres récents montrent une tendance à la désinflation. En Allemagne, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 1,6% sur un an en septembre, soutenu par une baisse des prix de l'énergie. Ces données renforcent les attentes d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne (BCE) dans les prochains mois.