Cyril Hanouna va lancer un nouveau média au sein du groupe Canal+

L'animateur de TPMP a assuré rester chez Canal+ et travailler au lancement d'ici le mois de mars d'un nouveau média mêlant télévision, plateforme digitale et presse papier au sein du groupe.

Alors que des rumeurs annonçaient le départ de Cyril Hanouna du groupe Canal+, l'animateur vedette a déclaré ce jeudi sur Europe 1 qu'il restait dans le groupe et qu'il travaillait actuellement au lancement d'une offre multimédia déclinée sur internet et support papier, en plus de la télévision. "On est dans le groupe Canal, on reste dans le groupe Canal. Je suis en train de monter un gros truc avec eux, donc ne vous inquiétez pas", a-t-il déclaré. "Il y aura de la télé, une plateforme digitale, de la presse digitale et de la presse papier", a-t-il précisant, assurant être "prêt pour le mois de mars".

La chaîne C8 supprimée

Le 28 février 2025, la chaîne C8, du groupe Canal+ doit s'arrêter, suite à la décision de l'Arcom, régulateur de l'audiovisuel, qui l'a écartée du renouvellement des fréquences TNT (télévision numérique terrestre). Une décision contestée devant le conseil d'État par le groupe Canal+, propriété de Vivendi et du milliardaire conservateur Vincent Bolloré. Une décision doit être rendue en novembre. "C'est un dossier épineux, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire "on ne peut pas enlever la prochaine chaîne de la TNT"", a déclaré l'animateur vedette, évoquant "une grosse piste avec le groupe Canal pour conserver TPMP ", sans donner plus d'explications.

Chez Canal jusqu'en 2027

Lundi, en fin d'émission, l'animateur avait déjà pris la parole sur le sujet. "Ma priorité c'est de conserver toutes les personnes qui travaillent à mes côtés […], c'est de continuer une émission quotidienne, en direct ou pas, peut-être avec un petit délai de quelques minutes", a déclaré l'animateur controversé vedette du groupe Canal. Un délai qui pourrait permettre à l'émission d'éviter de grosses amendes de l'Arcom, les propos de l'animateur et de ses collègues se retrouvant régulièrement sanctionnés par le gendarme de l'audiovisuel, d'où la décision d'arrêter la chaîne. Ces dernières années, la chaîne a cumulé 7,6 millions d'euros d'amendes à l'Arcom en raison de "dérapages" de l'animateur.

Sur Europe 1, propriété de Vincent Bolloré, Cyril Hanouna a affirmé rester dans le groupe Canal jusqu'à 2027, expliquant qu'il a bien rencontré le patron de BFMtv mais n'a jamais souhaité en faire partie. Sur France 5 cette semaine, Thierry Ardisson s'en est pris à l'animateur, le décrivant comme une star "dangereuse", sans "aucune culture".