Emmanuel Macron lance les consultations pour un nouveau gouvernement

Après la motion de censure du gouvernement de Michel Barnier, Emmanuel Macron s'est exprimé et a lancé les consultations pour un nouveau premier ministre.

Suite à la démission du gouvernement de Michel Barnier, Emmanuel Macron a pris la parole, bien qu'aucun nouveau premier ministre n'ait été annoncé pour le moment. Le Rassemblement national, la France Insoumise, les Écologistes et les communistes n'ont pas été invités à l'Élysée, mais le président doit recevoir en début de matinée les dirigeants du camp macroniste, puis les députés socialistes suivis cet après-midi des dirigeants LR. L'annonce d'un nouveau gouvernement devrait être connue ce week-end voire lundi au minimum, et sa composition devrait suivre.

Le PS prêt à négocier

Emmanuel Macron a promis la nomination d'un premier ministre "dans les prochains jours". Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, doit être reçu ce midi par le chef de l'État et se dit prêt à négocier avec les macronistes et LR pour former un gouvernement qui aurait un "contrat à durée déterminée". "Je suis prêt à venir discuter de tous les sujets et voir ce qu'il est possible de faire sur une durée limitée. […] Il faut bien trouver une solution parce qu'on ne peut pas mettre le pays à l'arrêt pendant des mois", a-t-il déclaré sur Franceinfo. Cependant, cette négociation ne concernera pas l'ensemble du Nouveau Front Populaire, puisque "les insoumis se sont auto-exclus de cette discussion".

Emmanuel Macron premier responsable

Si le chef de l'État a, lors de son allocution, mis l'échec du gouvernement Barnier sur les différents partis, les Français ne sont pas du même avis. Selon un sondage Odoxa-Backbone consulting pour Le Figaro, 46% des Français tiennent le chef de l'État pour responsable de l'instabilité politique actuelle, loin devant le RN (11%) et le NFP (10%), à l'origine de la motion de censure. Six Français sur dix (59%) réclament la démission d'Emmanuel Macron, une hausse de 5 points depuis septembre, reprise par les plus modérés, comme le maire LR de Meaux Jean-François Copé. "Tout le monde est irresponsable, sauf lui. Nous ne sommes pas assez intelligents pour avoir compris la dissolution. […] Il est incapable de se compter parmi les responsables de la crise qu'on traverse", a déploré l'eurodéputé Raphaël Glucksmann ce matin sur RTL, affirmant que le président était dans "l'incapacité totale à se remettre en cause".