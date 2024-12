Cryptomonnaies et IA : David Sacks, le nouvel homme fort de Donald Trump à la Maison-Blanche

Ancien cadre de PayPal et proche d'Elon Musk, David Sacks hérite d'un rôle inédit au sein de l'administration Trump, avec pour mission de structurer l'avenir technologique américain.

L'administration Trump amorce un virage en créant un poste inédit à la Maison-Blanche, dédié à deux domaines majeurs : l'intelligence artificielle et les cryptomonnaies. Pour occuper cette fonction clé, Donald Trump a choisi David Sacks, une figure influente de la Silicon Valley et allié de longue date. Cette nomination s'inscrit dans un contexte de transformation économique et technologique accélérée, où la position des États-Unis en tant que leader mondial est en jeu.

Une nomination qui marque un tournant technologique pour les États-Unis

Le président élu Donald Trump a annoncé la nomination de David Sacks, un entrepreneur influent de la Silicon Valley, au poste de "tsar de la crypto et de l'IA" à la Maison-Blanche. Selon Donald Trump, cette position a été créée pour répondre à deux enjeux cruciaux : l'intelligence artificielle et les cryptomonnaies, qu'il considère comme "essentiels pour l'avenir de la compétitivité américaine". Cette déclaration relayée par Le Figaro, a été publiée sur Truth Social, la plateforme du président élu.

Cette annonce survient dans un contexte marqué par le record historique de 100 000 dollars atteint par le bitcoin, un événement dont Donald Trump s'est attribué le mérite. Il a affirmé que David Sacks serait chargé de mettre en place "un cadre juridique afin que l'industrie de la cryptomonnaie bénéficie de la clarté qu'elle demande et puisse prospérer aux États-Unis", rapporte Le Monde.

David Sacks, un entrepreneur proche de la Silicon Valley et d'Elon Musk

David Sacks, 52 ans, est bien connu pour son rôle au sein de la "mafia PayPal", un groupe d'anciens cadres de l'entreprise ayant poursuivi des carrières influentes dans la technologie. Proche d'Elon Musk, qu'il a rencontré à l'époque de PayPal, David Sacks a également investi dans des entreprises majeures comme SpaceX, Airbnb et Uber. Selon Les Echos, il dirige Craft Ventures, un fonds d'investissement qu'il a fondé en 2017, tout en produisant un podcast populaire auprès des cercles conservateurs, "All-In".

Sa nomination s'inscrit dans la continuité de son engagement actif durant la campagne présidentielle de Donald Trump. Il a notamment organisé une collecte de fonds importante en juin, permettant de récolter jusqu'à 12 millions de dollars pour la campagne républicaine.

Liberté d'expression et régulation technologique

Outre son rôle dans les cryptomonnaies et l'intelligence artificielle, David Sacks sera également chargé de traiter des problématiques liées à la liberté d'expression en ligne. Selon Donald Trump, David Sacks devra contrer la "censure de la Big Tech", souvent dénoncée par les conservateurs.

Cette responsabilité reflète les préoccupations exprimées par l'administration Trump concernant l'influence des grandes plateformes technologiques. David Sacks sera également impliqué dans le Council of Advisors for Science and Technology, une instance conseillant la Maison-Blanche sur les questions scientifiques et technologiques.

Donald Trump a affiché un changement de posture significatif vis-à-vis des cryptomonnaies. Alors qu'il les qualifiait d'"escroquerie" lors de son premier mandat, il a désormais l'ambition de faire des États-Unis "la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies". Ce revirement est directement lié au soutien financier massif qu'il a reçu de la part d'acteurs du secteur lors de sa campagne.

David Sacks incarne cette vision pro-cryptomonnaies en assumant un rôle clé dans la stratégie nationale. Sa nomination est perçue comme un signal fort envoyé à l'industrie technologique, cherchant à rassurer les investisseurs et les entrepreneurs quant à la dérégulation prévue dans ces secteurs.