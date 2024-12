Trading 24h/24 : les Bourses américaines s'adaptent aux investisseurs internationaux

Avec des horaires élargis, les marchés américains répondent à une demande croissante venue d'Asie et au succès du trading non-stop.

Les horaires de trading des Bourses américaines sont en pleine mutation. Pour répondre aux attentes des investisseurs internationaux et des particuliers habitués à des marchés accessibles en continu, des initiatives voient le jour. Avec le NYSE et la plateforme 24X en tête de file, le rêve d'un trading accessible 24h/24 devient peu à peu une réalité.

Des horaires de trading en pleine mutation

Le New York Stock Exchange (NYSE) et la jeune plateforme 24X prennent des mesures pour élargir considérablement les plages horaires de négociation des actions américaines. Le NYSE propose désormais d'étendre ses horaires électroniques de 1h30 à 23h30, cinq jours par semaine, contre une plage habituelle de 9h30 à 16h. Cette initiative s'inscrit dans une demande officielle déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) selon Les Echos.

De son côté, 24X prévoit d'aller encore plus loin. Avec une autorisation déjà obtenue de la SEC, cette plateforme pourrait atteindre 23 heures de trading quotidien, une première pour une Bourse régulée. Ces initiatives visent à rendre les marchés financiers plus accessibles, notamment pour les investisseurs asiatiques, qui disposent actuellement de peu de chevauchements entre les horaires des Bourses américaines et les leurs.

Une réponse aux attentes des investisseurs étrangers

Les investisseurs asiatiques, et particulièrement les Sud-Coréens, manifestent un intérêt croissant pour le trading d'actions américaines. La demande internationale, surtout dans cette région, s'explique par la popularité de Wall Street et les performances des actions américaines. Contrairement à l'Europe, où les horaires des Bourses se chevauchent avec ceux des États-Unis, l'Asie doit composer avec un décalage important.

Ce besoin d'horaires étendus trouve aussi un écho auprès des investisseurs particuliers américains, notamment ceux habitués aux cryptomonnaies. Sur ces marchés, il est possible de négocier en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une flexibilité que certains souhaitent retrouver pour les actions et ETF.

À cet égard, plusieurs brokers américains comme Robinhood, Charles Schwab ou encore Interactive Brokers proposent déjà des transactions nocturnes via des plateformes comme Blue Ocean, un "dark pool" permettant de négocier entre 20h et 4h du matin.

Les défis du trading nocturne

L'extension des plages horaires soulève cependant des questions pratiques et éthiques. Les horaires élargis pourraient intensifier les risques pour les investisseurs particuliers, qui pourraient être désavantagés face aux professionnels bénéficiant d'une meilleure technologie et de données plus rapides.

L'association Better Markets critique ces initiatives, estimant qu'elles favorisent un environnement semblable à un casino, où les petits investisseurs risquent de subir des prix défavorables et une faible liquidité en dehors des heures normales. Pour surmonter ces défis, des acteurs comme 24X cherchent à garantir la transparence et la liquidité en s'associant à des faiseurs de marché.

La plateforme prévoit également une levée de fonds et une montée en puissance progressive pour satisfaire les exigences de la SEC. Elle compte sur la technologie de MEMX pour opérer son marché et projette de recruter une vingtaine de personnes aux États-Unis.