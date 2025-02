Emploi : légère baisse du taux de chômage au quatrième trimestre 2024

Selon l'Insee, le taux de chômage a baissé de 0,1 point de pourcentage en fin d'année dernière.

Au quatrième trimestre 2024, le taux de chômage a atteint 7,3% de la population active, contre 7,4% au trimestre précédent, selon les données de l'Insee publiées ce mardi 11 février. Entre octobre et décembre, il y a donc eu 63 000 personnes de moins touchées par le chômage, une légère baisse pour cette fin d'année. Le taux est en réalité revenu à son niveau de mi-2024. Dans le détail, le recul est plus important chez les 15-24 ans, modéré chez les 25-49 ans et augmente légèrement chez les plus de 50 ans. Un constat plutôt positif, puisque le taux de chômage "demeure légèrement supérieur à son précédent point bas depuis 1982 (7,1% au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023) et nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (-3,2 points)", détaille l'Insee.

Trop peu d'embauches

Ces derniers mois, les chiffres de l'embauche se sont dégradés, et les projections de l'Insee restent pessimistes. L'institut national de statistiques prévoit une augmentation du taux de chômage jusqu'à 7,6% à la mi-2025. La Banque de France l'anticipe de son côté entre 7,5 et 7,8% d'ici 2026 et l'OFCE s'attend à le voir atteindre 8%. Depuis 2017, la France connaissait pourtant une trajectoire encourageante en matière d'emploi. À l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, le taux de chômage était de 9,5% de la population active. Depuis, celui-ci a progressivement continué de diminuer, atteignant son niveau le plus bas début 2023 à 7,1%. Mais les récentes tribulations politiques ne sont pas restées sans conséquences sur l'emploi, les entreprises ayant gelé les investissements et les embauches dans une France sans budget. Une situation qui ne devrait pas s'arranger en 2025. Selon une enquête de Bpifrance Le Lab, les entreprises devraient ralentir cette année dans presque toutes les TPE et PME, puisque l'indicateur prévisionnel d'embauche calculé par la banque publique se situe 6 à 8 points en dessous de sa moyenne de long terme.