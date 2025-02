Warren Buffett exhorte Donald Trump à protéger la stabilité économique

Face aux incertitudes économiques, l'investisseur américain insiste sur le rôle crucial du gouvernement dans la préservation d'une devise forte. Ses propos s'inscrivent dans un contexte de préoccupations croissantes autour du déficit et de l'inflation.

Warren Buffett a profité de sa lettre annuelle aux actionnaires pour adresser un message au gouvernement américain. Le patron de Berkshire Hathaway a rappelé l'importance de maintenir une devise stable et d'adopter une gestion responsable des finances publiques. Ses propos font écho aux inquiétudes du monde économique face aux risques de dévaluation du dollar et aux conséquences d'une politique budgétaire expansive.

Un appel à la prudence budgétaire

À travers son conglomérat Berkshire Hathaway, Warren Buffett est devenu l'un des plus grands contributeurs fiscaux aux États-Unis. Depuis qu'il a repris cette société en 1965, l'entreprise a versé plus de 101 milliards de dollars d'impôts au Trésor américain. En 2024, ce montant a atteint 26,8 milliards de dollars, soit plus que toute autre entreprise, y compris les géants de la tech.

S'adressant à l'administration Trump, Warren Buffett a souligné la nécessité d'utiliser ces ressources avec discernement. "Dépensez-les avec sagesse. Prenez soin de ceux qui, sans qu'ils y soient pour quelque chose, sont les plus mal lotis. Ils méritent mieux et n'oubliez pas que nous avons besoin de vous pour maintenir une monnaie stable et que ce résultat exige à la fois de la sagesse et de la vigilance de votre part", a-t-il écrit dans sa lettre annuelle, relayée par Les Echos.

Son avertissement intervient alors que les investisseurs s'inquiètent de l'évolution des finances publiques. Le gouvernement pourrait prolonger les réductions d'impôts soutenues par Donald Trump, ce qui alimente les craintes d'un creusement du déficit budgétaire. "Il n'y a peut-être pas de meilleure entreprise que Berkshire pour avoir un aperçu diversifié de la force de l'économie plus large de la fabrication, de la vente au détail et de la consommation. Ces résultats me semblent plutôt faibles et cela m'inquiète quant à la force réelle de l'économie en ce moment", a analysé Jim Shanahan, cité par La Presse.

Les craintes d'un affaiblissement du dollar

Au-delà de la gestion des dépenses publiques, Warren Buffett met en garde contre une éventuelle dévaluation du dollar. Certains observateurs évoquent l'hypothèse d'une stratégie visant à faire baisser la devise américaine pour alléger le poids de la dette nationale. Cette approche pourrait fragiliser l'économie et provoquer une perte de confiance des investisseurs internationaux.

Si l'oracle d'Omaha ne se positionne que rarement sur les questions politiques, ses propos laissent entendre une opposition à toute tentative de manipulation monétaire. L'analyste Cathy Seifert de CFRA Research a d'ailleurs réagi à ces déclarations : "Je pensais honnêtement que, d'une manière très subtile, c'était un message puissant", a-t-elle déclaré dans Fortune.

Berkshire Hathaway, quant à elle, affiche une solidité financière exceptionnelle. L'entreprise détient 334 milliards de dollars de liquidités, soit presque le double des 167,6 milliards de l'année précédente. En 2024, son bénéfice d'exploitation a atteint 47,44 milliards de dollars, en hausse de 27%. Malgré cette situation favorable, l'icône de la finance a confirmé qu'il n'envisageait toujours pas de verser de dividendes, préférant utiliser cette réserve pour d'éventuelles acquisitions stratégiques.

Le milliardaire a également tenu à rassurer ses actionnaires quant à l'avenir de l'entreprise. Il a réaffirmé sa confiance en Greg Abel, son successeur désigné, en précisant que ce dernier était prêt à prendre les rênes dès que nécessaire.