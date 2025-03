Bitcoin sous les 80 000 dollars : les raisons d'une perte de 25% en six semaines

Alors que l'optimisme des derniers mois s'efface, les investisseurs réduisent leur exposition au Bitcoin. L'absence de mesures concrètes en faveur des cryptomonnaies et l'instabilité macroéconomique accélèrent la tendance.

Le Bitcoin a chuté sous les 80 000 dollars, atteignant son niveau le plus bas depuis novembre. En six semaines, la cryptomonnaie a perdu plus de 25% de sa valeur. Plusieurs facteurs expliquent cette dégringolade, parmi lesquels les tensions commerciales internationales, le retrait des investisseurs institutionnels et un contexte réglementaire incertain.

Pression économique et désengagement des investisseurs

Depuis le début de l'année, les marchés financiers subissent un climat d'incertitude marqué par les politiques protectionnistes de Donald Trump. Le président américain a annoncé une série de hausses de droits de douane : 10% supplémentaires sur les importations chinoises, ainsi que des surtaxes visant le Canada et le Mexique. L'annonce a provoqué une réaction immédiate des investisseurs, entraînant une baisse des actifs risqués, y compris le Bitcoin.

Le Bitcoin, souvent corrélé aux valeurs technologiques, a suivi la tendance du Nasdaq, lui-même en recul depuis plusieurs semaines. "Les pressions inflationnistes, les perspectives de croissance s'effritent et les tarifs douaniers de Trump ne disparaissent pas. Et avec l'attention de Trump (sur) tout sauf la déréglementation de la crypto, les traders de bitcoin ne sont pas heureux" a déclaré Matt Simpson, analyste chez City Index, cité par Reuters.

En parallèle, les investisseurs institutionnels se détournent du Bitcoin. Les fonds négociés en Bourse (ETF) adossés à la cryptomonnaie, qui avaient largement contribué à la hausse des cours ces derniers mois, enregistrent d'importantes sorties de capitaux. Les ETF Bitcoin cotés aux États-Unis ont enregistré un retrait de 2,27 milliards de dollars en une semaine, un niveau inédit.

L'absence de mesures concrètes de Donald Trump sur les cryptos

L'élection de Donald Trump avait initialement suscité un optimisme sur le marché des cryptomonnaies, alimenté par l'espoir d'une réglementation plus souple. Certains investisseurs espéraient la création d'une réserve stratégique nationale de Bitcoin, une hypothèse évoquée lors de la campagne. Toutefois, les annonces tardent à se concrétiser. "L'excitation initiale autour des positions de Donald Trump semble entrer dans une phase de recalibration", a expliqué Gabe Selby, analyste chez CF Benchmarks, dans Le Figaro.

Les seules mesures concrètes prises jusqu'à présent se limitent à la création d'un groupe de travail sur les cryptomonnaies, un signal jugé insuffisant par le marché. "Le marché est déçu par cela", a réagi James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares.

Un climat de défiance accentué par un piratage massif

L'écosystème des cryptomonnaies a également été secoué par l'un des plus grands piratages de son histoire. La plateforme Bybit, deuxième plus grand exchange après Binance, a annoncé que des hackers avaient dérobé 1,5 milliard de dollars en Ether. Cet événement a renforcé l'instabilité du marché et alimenté la méfiance des investisseurs. "Il s'agit d'une combinaison de forces macroéconomiques. L'augmentation des droits de douane, les incertitudes liées à la géopolitique et à la guerre, et le piratage de ByBit n'ont pas non plus contribué à améliorer la confiance", a déclaré Reuben Conceicao, de Metasig.

Cette perte de confiance a touché l'ensemble des cryptomonnaies. L'Ether a chuté à 2 149 dollars, son plus bas niveau depuis janvier, tandis que d'autres actifs numériques comme Solana et XRP ont reculé de 7%.

Le Bitcoin peine désormais à trouver des relais de croissance. Les investisseurs restent prudents dans l'attente d'une clarification de la politique américaine sur les cryptomonnaies et d'un éventuel assouplissement monétaire de la Réserve fédérale. D'ici là, le marché reste marqué par une forte volatilité et un manque de visibilité sur son évolution à court terme.