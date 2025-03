Washington taxe plus lourdement Pékin, Ottawa et Mexico : les tensions commerciales s'intensifient

Après un mois de suspension, les nouvelles taxes américaines entreront en vigueur le 4 mars. Elles ciblent des produits clés et risquent de provoquer des réponses économiques immédiates de la part des pays concernés.

Donald Trump a annoncé l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane visant la Chine, le Canada et le Mexique à partir du 4 mars. Cette décision, qui marque une nouvelle escalade dans la politique commerciale américaine, a immédiatement provoqué des réactions de Pékin et d'Ottawa.

Des surtaxes pour contrer le fentanyl et l'immigration illégale

Le président américain justifie ces nouvelles taxes par la lutte contre le fentanyl et l'immigration illégale. Il accuse la Chine de favoriser la production de précurseurs chimiques de cet opioïde et reproche au Canada et au Mexique leur inaction face au trafic de drogue et aux flux migratoires.

Dès le 4 mars, les importations chinoises seront surtaxées à hauteur de 10%, en complément des droits de douane déjà en place depuis février. Les exportations canadiennes et mexicaines seront, elles, taxées à 25%, après un sursis de 30 jours accordé en février. Donald Trump avait alors affirmé avoir obtenu des engagements de ces pays.

"Tant que ce fléau continuera ou ne sera pas sérieusement endigué, les droits de douane annoncés [à l'égard du Canada et du Mexique] entreront en vigueur le 4 mars", a déclaré Donald Trump sur Truth Social, cité par Le Monde.

Le Canada, principal fournisseur de pétrole brut des États-Unis avec 60% des importations américaines, pourrait bénéficier d'une exception : les surtaxes sur le secteur énergétique seront limitées à 10%.

La Chine annonce des représailles

Pékin a vivement réagi à cette annonce, dénonçant une violation des règles commerciales internationales et annonçant des mesures de rétorsion.

"Si les États-Unis s'obstinent à aller dans cette voie, la Chine prendra toutes les contre-mesures nécessaires pour défendre ses droits et intérêts légitimes", a déclaré un porte-parole du ministère chinois du Commerce, cité par L'Indépendant.

Début février, la Chine avait déjà imposé des surtaxes ciblées sur plusieurs produits américains en réponse aux premières sanctions de Washington. Cette nouvelle hausse des taxes pourrait l'amener à durcir sa position.

Washington insiste sur le rôle supposé de Pékin dans la crise du fentanyl. Une accusation rejetée par la Chine, qui affirme avoir une politique antidrogue stricte. "C'est typiquement ce qu'on appelle vouloir rejeter la faute sur autrui et fuir ses responsabilités", a réagi un porte-parole du ministère chinois du Commerce.

Un impact au-delà de l'Amérique du Nord

L'Union européenne pourrait également être touchée. Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 25% sur les importations européennes, accusant le bloc d'"entuber" les États-Unis.

Le Canada et le Mexique cherchent encore à éviter ces sanctions. "Nous espérons pouvoir parler avec le président Trump", a déclaré la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, alors que 80% des exportations mexicaines sont destinées au marché américain.

Justin Trudeau a assuré que son pays travaillait "jour et nuit" pour convaincre Washington de revenir sur cette décision et a promis "une réponse forte, immédiate et certaine" si les taxes sont appliquées.

L'intensification du protectionnisme américain risque d'exacerber les tensions commerciales et diplomatiques, avec des conséquences sur plusieurs secteurs stratégiques de l'économie mondiale.