Iliad franchit un cap historique et accélère sa conquête européenne

Avec plus de 3,8 milliards d'euros d'excédent brut d'exploitation, le groupe améliore ses marges tout en investissant massivement dans les infrastructures numériques.

Le groupe de télécommunications fondé par Xavier Niel a dépassé les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Une progression portée par ses activités en France, en Italie et en Pologne, et soutenue par des investissements dans le cloud et l'intelligence artificielle.

Résultats financiers en hausse et progression des abonnements

En 2024, Iliad a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 10,2 milliards d'euros, en hausse de 8,5% par rapport à l'année précédente, d'après les chiffres publiés par Les Échos. Cette croissance s'est accompagnée d'une amélioration de l'Ebitdaal (excédent brut d'exploitation après loyers), qui a atteint 3,85 milliards d'euros, soit une augmentation de 11,8%. La marge Ebitdaal s'établit à 38,4%, en progression de 1,1 point. Le résultat net du groupe ressort à 367 millions d'euros (+15,5%) et le flux de trésorerie opérationnel grimpe à 1,83 milliard d'euros (+28%).

Ces performances reposent sur une dynamique commerciale solide sur les trois principaux marchés du groupe. En France, la marque Free a attiré 668 000 nouveaux abonnés en un an, dont 513 000 sur le mobile et 155 000 sur le fixe. Au quatrième trimestre, Free a gagné 50 000 abonnés mobiles (dont 99 000 sur les offres 4G/5G) et 5 000 clients sur le haut et très haut débit.

En Italie, Iliad a recruté plus de 900 000 abonnés mobiles et 142 000 abonnés à la fibre en 2024, d'après Reuters. La Pologne a vu 270 000 nouveaux abonnements nets. Le revenu moyen par abonné en France a également progressé : +3,7% sur le fixe (37 euros) et +1,7% sur le mobile (12,3 euros).

Déploiement technologique et diversification des activités

Outre les services aux particuliers, Iliad a accéléré ses investissements dans l'hébergement et la puissance de calcul, à travers ses filiales OpCore, Scaleway et Kyutai. Un plan d'investissement de 3 milliards d'euros est prévu dans les prochaines années.

Scaleway, le fournisseur cloud du groupe, a multiplié par cinq sa capacité de calcul en un an pour accompagner les projets liés à l'intelligence artificielle en Europe. OpCore, qui gère les 13 centres de données d'Iliad, prévoit d'investir 2,5 milliards d'euros sur cinq ans afin de quadrupler ses capacités.

Ces activités, tournées vers les clients professionnels, ont vu leur chiffre d'affaires doubler au cours des deux dernières années. Le groupe prévoit de porter ces revenus à 800 millions d'euros d'ici 2028.

Consolidation européenne et perspectives d'expansion

Iliad compte désormais 50 millions d'abonnés consolidés et vise une position dans les trois plus grands groupes télécoms européens. Sa présence s'étend déjà à huit marchés à travers l'Europe, via des entités comme Free en France, Iliad Italia, Play en Pologne, Salt en Suisse, Eir en Irlande et Tele2 dans les pays baltes. Certaines de ces participations sont détenues directement par la holding NJJ de Xavier Niel et ne sont pas intégrées dans les comptes d'Iliad.

Le groupe examine actuellement plusieurs pistes de rapprochement. En France, SFR pourrait représenter une cible potentielle si des actifs étaient mis en vente. "Si la consolidation en France nous permet de grandir et de diffuser notre modèle Free à un plus grand nombre, nous serons très pragmatiques", a déclaré Thomas Reynaud dans Le Figaro.

En Italie, Iliad étudie également un éventuel rapprochement avec TIM (ex-Telecom Italia), dont il détient 2,5% du capital. "La consolidation a beaucoup de sens en Italie, pour Iliad c'est plus une opportunité qu'une nécessité", a-t-il ajouté.

Grâce à ses résultats financiers, Iliad dispose désormais d'une trésorerie renforcée et de leviers d'endettement plus faibles. Les analystes considèrent que le groupe est dans une position favorable pour envisager une opération structurante sur le marché européen.