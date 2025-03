Donald Trump agite la menace de taxes massives pour contrer l'alliance UE-Canada

Les taxes annoncées par Donald Trump s'ajouteront aux mesures déjà existantes contre l'acier et l'aluminium, touchant directement les exportations canadiennes et européennes vers les États-Unis.

Donald Trump relance la guerre commerciale avec l'Union européenne et le Canada. Le président américain a annoncé qu'il imposerait des droits de douane supplémentaires si ces deux partenaires commerciaux collaborent pour nuire aux intérêts des États-Unis. Cette annonce intervient alors que les tensions sont déjà vives, notamment autour des importations automobiles.

Des taxes automobiles ciblant l'Europe et le Canada

Donald Trump a menacé l'Union européenne et le Canada de droits de douane massifs sur les importations automobiles si ces deux entités s'associaient pour "nuire économiquement aux États-Unis". Dans un message publié le 27 mars 2025 sur Truth Social, il a affirmé : "Si l'Union européenne collabore avec le Canada pour nuire à l'économie des États-Unis, des droits de douane à grande échelle, bien plus importants que ceux prévus actuellement, seront imposés aux deux pays afin de protéger le meilleur ami que chacun de ces deux pays ait jamais eu !".

Ces menaces font suite à l'annonce par Donald Trump d'une nouvelle série de taxes sur les voitures et pièces détachées importées aux États-Unis. Ces taxes, d'un taux global de 27,5%, entreront en vigueur le 2 avril 2025, avec une collecte prévue dès le lendemain. Elles viseront "toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis", a déclaré le président américain depuis la Maison Blanche, ajoutant : "Nous allons faire payer les pays qui font des affaires dans notre pays et prennent notre richesse", cité par France Info.

Réactions de l'Union européenne et du Canada

Cette annonce a suscité une vive réaction de la part des dirigeants européens et canadiens. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a exprimé sa déception en déclarant que "l'UE continuera à chercher des solutions négociées tout en préservant ses intérêts économiques". Elle a ajouté que l'Union européenne "protégera ses travailleurs, ses entreprises et ses consommateurs", selon Politico.

Du côté canadien, le Premier ministre Mark Carney a dénoncé une attaque injustifiée contre l'économie de son pays. Il a affirmé : "Nous [les] défendrons, nous défendrons nos industries, nous défendrons notre pays". Le Canada craint particulièrement que les droits de douane, actuellement suspendus sur certains produits, soient réactivés. Si cela devait se produire, les voitures canadiennes pourraient être taxées jusqu'à 50%.

Un impact majeur sur l'industrie automobile

Les taxes annoncées par Donald Trump pourraient lourdement affecter l'industrie automobile européenne, notamment en Allemagne, où les exportations vers les États-Unis sont essentielles. Les nouvelles taxes s'ajouteraient aux tarifs douaniers déjà imposés sur l'acier et l'aluminium, qui avaient déjà eu un impact significatif sur les exportations canadiennes et européennes.

L'escalade tarifaire pourrait également avoir des conséquences sur les prix des véhicules importés aux États-Unis, avec une hausse attendue qui pénaliserait directement les consommateurs américains. Selon les experts cités par Politico, ces taxes pourraient avoir des "conséquences sévères pour l'économie mondiale", en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement internationales.

Les enjeux politiques derrière la guerre commerciale

Cette nouvelle offensive commerciale intervient dans un contexte de tension croissante entre les États-Unis, l'Union européenne et le Canada. Mi-mars 2025, Ursula von der Leyen avait déclaré sur X que le lien entre l'Union européenne et le Canada était "plus crucial que jamais" et affirmé : "L'Europe et le Canada sont des amis et des partenaires de confiance. Je me réjouis de travailler avec vous pour défendre la démocratie, le commerce libre et équitable, ainsi que nos valeurs communes".

Ces déclarations avaient été faites à l'occasion de l'entrée en fonction de Mark Carney comme Premier ministre canadien, un événement qui semble avoir renforcé la volonté de coopération entre Ottawa et Bruxelles. Cette coopération, perçue comme une menace par Donald Trump, pourrait donc accentuer la confrontation commerciale entre les États-Unis et leurs partenaires traditionnels.